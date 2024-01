Két héten belül másodszor horgadtak fel az indulatok egy díjátadó okán. Az első a hazai Év sportolója választás volt, amelyen azért támadták sokan a végeredményt, mert tarolt a magyar futballválogatott: csapatként első lett, Marco Rossi az edzők, Szoboszlai Dominik pedig férfi sportolók között végzett az élen. Történt mindez úgy, hogy megelőzték a világbajnok vízilabdázókat mindhárom kategóriában, azaz maga a csapat, Varga Zsolt szövetségi kapitány és a tavaly mindent megnyerő Zalánki Gergő is kénytelen volt megelégedni a második hellyel.

A héten pedig a FIFA The Best nevű gáláját követte óriási felhördülés, annak a legnagyobb érdeklődéssel kísért kategóriájában ugyanis a világ legjobb férfi labdarúgója Lionel Messi lett. Itt az a norvég Erling Haaland maradt hoppon, aki a Manchester City csatáraként magasba emelhette 2023-ban a Bajnokok Ligája, a Premier League és az FA-kupa trófeáját, és minden tétmeccsét figyelembe véve 45 mérkőzésen 51 gólt szerzett a klubjában.

A Magyar Sportújságírók Szövetségére és a FIFA-ra is a kritikák özöne zúdult a díjátadók után, teljesen érdemtelenül, hiszen nem a szervezet vezetői ítélték oda az elismeréseket. Előbbi esetében 471 szavazó, az utóbbiéban pedig a válogatottak szövetségi kapitányai és csapatkapitányai állították fel a sorrendet, és a voksoknak csak az egyharmada érkezett újságíróktól.

Messi és Haaland ugyanannyi pontot gyűjtött a szavazáson, így a csapatkapitányok voksai döntöttek, ebben az összevetésben pedig Messi volt a jobb, azaz mondhatni, a szakma emelte ismét trónra az argentint.

Így aztán nevetségesnek kell minősíteni a France Football korábbi főszerkesztője ellen azt a vádat, amely szerint a PSG megvesztegette Lionel Messi 2021-es Aranylabdájának az érdekében, itt ugyanis száznál is több országból száznyolcvan újságíró voksának az összesítésével jön ki a végeredmény, egy ember ezt képtelen befolyásolni, még egy nagy hatalmú főszerkesztő sem.

Vitatkozni lehet, nyilván mindig fogunk is a díjátadók után, egyet azonban biztosra vehetünk: a világ futballjában lezárult egy különleges korszak. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo már aligha tesz olyat a jövőben, amellyel szaporíthatnák az egyéni elismerések számát, hacsak nem valamilyen életmű díj lesz az. Az, hogy az argentin el sem jött a gálára, jelezte, nem hitt az esélyében. Ők 2008 óta uralják a terepet, de a jövő már Haalandé, Mbappéé és a feltörekvő fiataloké. Mi pedig örülhetünk, hogy szemtanúi lehettünk a két gigász vetekedésének, tényleg különleges korszak volt.