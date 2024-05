- Ez egy civil kezdeményezés volt a családunk részéről. Nekünk a nagymizdói pincesoron van a pincénk és nagy sajnálattal konstatáltuk, hogy már csak pár gazda volt aktívnak nevezhető. Aztán velük együtt született meg az a gondolat, hogy minden évben Orbán-napkor töltsük meg élettel ezt a területet, környéket is. Ezt aztán tettek követték és most már negyedik alkalommal rendeztük meg ezt a kisebb túrát, amibe most már bekapcsolódtak a szarvaskendi pincészetek is, így nagyjából egy 3,5 kilométeres, több állomást magába foglaló „túra” jött össze – fogalmazott Szakonyi Beatrix főszervező. Hozzátette: a kezdeményezéshez csatlakozott a nagymizdói önkormányzat és a Ciklámen Egyesület Nagymizdóért is.