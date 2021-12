A kereskedelmi cégek felkészültek, hazai és külföldi halból is van bőséges választék, bár igazi halbolt, ahol akár helyi halat is lehetne kapni, nincsen a környéken. Meglátogattunk egy halgazdaságot, és megnéztük azt is, hogy miből és mennyiért választhatunk a boltok polcairól. A horgászattal ellentétben a halászat – főként a téli hideg vízi halászat – nem tartozik a közkedvelt tevékenységek közé. Aki már látott ilyet, az nem csodálkozik ezen.

Bár a múlt héten a hóesés után nem volt nagy hideg, mégis kissé bizarr látvány a havas újperinti tájban, amint három ember derékig vízben állva válogatja a hálóval szűk helyre beszorított halakat. Főként 2–3 kilós pontyokkal, illetve 3–5 kilós harcsákkal töltik meg a sárga kosarakat. A gyors mérlegelés után a 37–40 kiló halat beleborítják a speciális, élő hal szállítására alkalmas járműbe. A brigád gyorsan, összeszokottan dolgozik. Iparkodni kell, hogy minél kevesebb időt töltsenek a halak a levegőn. Csak akkor állnak meg egy pillanatra, amikor egy különleges mintájú, úgynevezett spanyol pikkelyes ponty kerül a kézbe.

Ottjártunkkor 14 mázsa halat halásztak le a halak tárolására szolgáló telelőmedencéből. Egy budapesti halbolt megrendelését teljesítette a szombathelyi székhelyű, halgazdálkodással foglalkozó cég. Balassa Pétertől, a cég ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy néhány kisebb Vas megyei tó mellett Zala, Somogy, Tolna és Baranya megyében nyolc halastavuk van, összesen 90 hektáron. Pontyon és harcsán kívül foglalkoznak keszeggel, süllővel, csukával, amurral is. Az idei nem volt jó év. Az aszály miatt kevés víz volt a tavakban.

Ezt az is jól mutatja, hogy a háromnyaras ponty mérete 20-30 százalékkal maradt el a szokásos, várt mérettől. Balassa Pétertől azt is megtudtuk, hogy a téli hideg vízi halászat a halak szempontjából kedvezőbb, mert a hideg víz akár 30 százalékkal is oxigéndúsabb, így jobban bírják a halak, amikor hálóval néhány négyzetméternyi helyre szorítják be őket. A cég kiszolgálja a horgászati szervezeteket is, de az éves értékesítés 75 százaléka ilyenkor, karácsonykor realizálódik. Halboltok, éttermek megrendelését teljesítik. Korábban próbálkoztak helyi kis eladással is, de az volt a tapasztalat, hogy kevesen vásárolnak élő halat. A vásárlók zöme nem szívesen bajlódik a pucolással, feldolgozással. A gyors, egyszerű, tiszta lehetőséget keresik. Filézett halat, vákuumcsomagolásban. Az ügyvezető szerint Vas megyében nagyon alacsony a halfogyasztás, haltenyésztéssel is kevesen foglalkoznak. A boltok polcain bőséges a kínálat. Az élő ponty kilóját 1300 forintért árulják, a pontyfilé kilóját 2900-ért és 3700-ért is.

A filézett magyar szürke harcsa kilóját 5789 forintért, a süllőét 7116-ért, a busáét 1305-ért kínálják. A lazacfilé ára kilónként 5000 forint körül alakul. A filézett tengeri halak közül tőkehalat kilónként 6600, kardhalat 8239, tonhalat 7000, királyhalat 7200, tintahalat 6870 forintért árulnak. Egész pisztrángot 1580 és 2490 forintért is lehet kapni. Az egész ponty kilóját 2049, a harcsát 3700, a busát 1120, a farkassügért 2489, a makrélát 3998, az aranydurbincsot 3988 forintét lehet megvásárolni.