Szemből ugyanekkor egy kamion érkezett a belső sávban, aminek a vezetője észlelte a szabálytalan teherautót és hirtelen jobbra, a külső sávba kormányozta a járművet. Sikerült is elkerülnie az ütközést. A kamion mögött egy Toyota érkezett, ennek a vezetője csak azt vette észre, hogy előle a kamion hirtelen áttér a jobb oldali sávba, majd felbukkan a szemből szabálytalanul előző teherautó, ezért a Toyota vezetője is vészfékezett és jobbra rántotta a kormányt. A Toyota mögött egy Fiat haladt, ennek a vezetője is fékezett és jobbra kormányozta az autót, de kevésbé lassult a Fiat mint a Toyota, így a jármű a Toyota mellé került a külső sávba, ekkor ütközött neki a Toyota oldalról. A balesetben a Toyotát vezető hölgy megsérült, a mentők kórházba szállították.

Az ütközés után a traktor és a mögötte haladó jármű is megállt segíteni illetve tanúskodni, mivel az ütközést okozó teherautó elhajtott a helyszínről. Információink szerint a rendőrök keresik a sofőrt, aki nagy valószínűséggel meg is lesz.

A baleset helyszínén abba az irányba, amerre a traktor és az ütközést előidéző teherautó haladt, egy forgalmi sáv van, de engedélyezett az előzés. Szemből két forgalmi sávon haladhatnak az autók.