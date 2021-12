Kőszeg a pandémia egyik nyertese lehet a turizmus szempontjából: sokan fedezték fel az elmúlt időszakban a nyugodt, de gyönyörű történelmi belvárost. Básthy Béla polgármester elmondta, a korlátozásmentes időszakban a látogatószám elérte a járvány előtti, 2019-es szintet a településen. Hozzátette: a Magyar Turisztikai Ügynökség kampányai is sokat segítenek abban, hogy egyre többen fedezik fel az Alpokalja ékszerdobozát. Abban bízik továbbá, a jövőben a turisztikai fejlesztésekről folyó versenyben is előnyösebb helyről indulnak a megjelölt turisztikai desztinációhoz tartozó települések.

Hasonlóan vélekedik erről Fehér László, Celldömölk polgármestere is, aki arról számolt be, a Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából még nagyobb reklámot kap a település. Az őszi szünetben telt házzal működött a szálloda és a kemping is. Úgy számol, békeidőben a korábbi 15-20 millió forintról 30-50 millió forintra nőhet a város idegenforgalmiadó-bevétele.

– A látogatók száma ugyan csökkent, de Sárvár a pandémia ideje alatt is meg tudta őrizni fürdővárosi címét. Ez többek között annak köszönhető, hogy Ágh Péter munkája révén kiemelt turisztikai övezethez tartozunk, és az országgyűlési képviselő javaslatára a kormány átvállalta a fürdő adósságát – fogalmazott Kondora István polgármester.

Bükfürdő korábban a Sopron–Fertő tó desztináció része volt, a jelenlegi felállást jóval észszerűbbnek, a jövőbeni fejlesztési támogatások reményében pedig célravezetőbbnek is tartja Németh Sándor polgármester. A fürdőváros vezetője elmondta: a külföldi turisták száma csökkent a pandémia miatt.

Mint ismeretes, 2020-ban Ágh Péter országgyűlési képviselő kezdeményezésére a kormány önálló térségként jelölte ki Észak-Vas megyében Bük és Sárvár vidékét. A látogatószámok bizonyítják e döntés eredményességét.

– Fontos, hogy a magyar turizmusban betöltött helyünket megőrizzük. A turizmus jövője, fejlesztése szempontjából ezt a kormányhatározatot kulcsfontosságúnak tartom. Alapkoncepciónk abból adódott, hogy Bük és Sárvár gyógyfürdőjük révén a magyar turizmus kiemelkedő jelentőségű szereplői. Ha egységes desztinációként tekintünk a Kőszegtől Bükön és Sárváron át Celldömölkig tartó térségre, amelynek természetesen Szombathely is része, akkor elérhetővé válhat az, hogy vonz­erőnket fenntartsuk, és hosszú távon az itt-tartózkodás ideje is növekedjen. Mindehhez az alapot a fürdők adják, számos helyszín pedig a további kitörési lehetőséget hordozza – fogalmazott Ágh Péter.

Hozzátette: az új fejlesztési időszakban is ki kell használni azokat a forrásokat, támogatásokat, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Vas megye meghatározó pozíciójának fenntartásához a turizmus világában.

Kiemelt képünkön: Sárvár a pandémia ideje alatt is meg tudta őrizni fürdővárosi címét