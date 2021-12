A celldömölki adventi koszorú harmadik gyertyáján, szombaton lobbant fel a láng, köszönhetően a Vas Megyei Közgyűlés elnökének, Majthényi Lászlónak és Ágh Péter országgyűlési képviselőnek. – Harmadikként az öröm gyertyáját gyújtjuk meg – hangsúlyozta a képviselő, aki mindenkit arra kért, becsüljék meg a mostani időszakot, hogy szeretteinkkel lehetünk. Németh Zoltán plébános elmondta, Isten szeretetre teremtett minket, szeretetben kell élnünk, akkor is, ha az élet keresztútja nehéz.

Csöngén a falu fiatal reménységei, a Honey Bees csapata verssel, míg a Reménység Nyugdíjas Klub dalosai énekkel tették meghittebbé az ünnepi hangulatot. – Öröm vasárnapja lesz holnap, Csöngén pedig az elmúlt időszakban igazán sok mindennek lehetett örülni – mondta Ágh Péter, utalva a kormány Magyar falu programjára, amelynek köszönhetően jelentős forrásokkal gazdagodott a település az elmúlt időszakban. A képviselő összetartó, erős közösségnek nevezte a csöngeieket, akik büszkék az otthonukra, büszkék a nemzetükre. Az advent kapcsán pedig arról beszélt, hogy az elmúlt másfél év megtanított minket arra, hogy a hasonló ünnepek jelentőségét az eddigieknél is jobban tudjuk értékelni.

A harmadik körmendi adventi hétvége programjai szombaton folytatódtak a Piac téren. Az eseményen V. Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője mondta el ünnep gondolatait. A lelki várakozás fontosságára hívta fel a figyelmet. – Meg kell tanulnunk jól várakozni, a hangsúlyt át kell most helyezni a felületesről a mélységire, a valódira, a rohanásról a lelassulásra, a vásárlás és zaj kavalkádja helyett az elcsendesedésre, így az igazi öröm találhat ránk – hangsúlyozta. A folytatásban a képviselő nevével fémjelzett Kármentő zenekar lépett fel és autentikus dallamaival az ünnepváráshoz biztosított megfelelő hangulatot, majd Pál Kriszti zenésztársával szintén a karácsonyhoz kötődő könnyű­zenei dalokkal szórakoztatta a közönséget.

V. Németh Zsolt Körmenden mondta el ünnepi gondolatait Fotó: Jámbori Tamás

Őriszentpéteren évek óta hagyomány az ünnepi műsorral egybekötött, nyilvános, adventi gyertyagyújtás. Az idén az advent elején sok volt a településen a koronavírusos beteg, ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem rendezik meg ezeket a nyilvános programokat. Így a városban csak szűk körben volt gyertyagyújtás, amit filmre vettek és feltöltöttek a művelődési ház Facebook-oldalára. A harmadik gyertyát pénteken Őr Zoltán polgármester lobbantotta lángra.

Adventet ünneplünk, valakire várunk – kezdte köszöntőjét Déri Péter plébános a harmadik adventi gyertya meggyújtásán. Szűk körben ‎ünnepelt ezúttal is Jánosháza, a helyieket a vírushelyzet miatt nem várják programok, vásár. Tegnap a katolikus köszöntés után a pandémia által átszőtt mindennapokról szólt köszöntő. Már a tavalyi karácsony is találkozások nélkül zajlott, de a karácsony csodája a szívből jövő köszöntésekkel életre kel mindannyiunkban. ‎Jánosháza adventi koszorúján a harmadik gyertyát is Kiss András polgármester gyújtotta meg, majd a plébános hívta közös imára a résztvevőket. VN