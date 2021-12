Dr. Pöpöskey Pétertől gyermekorvostól, megtudtuk: megyénkben az első napi oltásra száz gyereket regisztráltak, ami nem éri el az egy százalékot sem, hiszen a Vas megyében az érintett korosztályban tizenhatezer gyerekkel számolhatunk. Kicsit jobb a helyzet, ha az eddigi összes adatokat nézzük: december 15-ig Vas megyében 250 időpont-foglalás volt, regisztráció valamivel több, úgy ötszáz körüli érdeklődő lehet most. Hozzáadva ehhez a kisebb rendelők számait, egyelőre nem éri el az érdeklődők száma összesen sem az ezret. - Ez nagyon kevés – mondta a gyermekorvos. – Sokkal nagyobb készültséggel voltunk, sokkal több oltásra van lehetőség.

Szombathelyen oltóponton oltanak, vidéken rendelőkben. Egy ampullában tíz gyermek oltásához való vakcina van, így az oltást is ennek megfelelően szervezik: egy kinyitott ampullára 10 gyermeket hívnak. A napokban lesz oltás Sárváron, Körmenden, Celldömölkön, Kőszegen, Bükön, Felsőcsatáron is.

Szombathelyen az SZTK épületében oltottak szerdán. Az elsők között volt Halász Dániel, aki hatodik osztályos a Dési Huber István Általános Iskolában, és az édesanyjával, Rosta Krisztinával érkezett. Az anyuka elmondta, hogy azért látta fontosnak, hogy a kisfiút is beoltsák, mert szerette volna, ha ő is védettséget kap ezáltal. A családjukban már mindenki oltott volt, csak Dani nem, ezért a kisfiú egyetértésével őt is elhozta. A nagyobb testvér, a 13 éves Tímea már felvette a vakcinát és az emlékeztetőjét is a hazánkban nyár elején kezdődött 12-17 évesek oltása során. Dani úgy tervezte ezt a napot, hogy pihen, lefekszik, tévét néz, xboxozni fog, mivel nem kellett iskolába menni – az oltásról kiállított dokumentum az iskolában a hiányzás igazolásaként szolgál; az édesanyja a Kréta naplón keresztül fogja beküldeni a fotóját.

Dél tájban az oltásra jövők közül Jakabné Németh Esztert szólítottuk meg, aki a 10 éves Jankát hozta, a kislány negyedik osztályos a Brenner János Általános Iskolában. Az anyuka elmondta, a családjuk minden tagja be van már oltva, ő maga szociális szférában, a férje Ausztriában dolgozik, nekik is szükségük volt a védettségre. A 14 éves fiuk, Nándor már az első körben megkapta az oltást, amikor lehetett.

- Úgy gondolom, hogy amit el lehet kerülni, kerüljük el – mondta az édesanya. – Ha elkapjuk is a Covid-fertőzést, legalább a szövődményektől megóvjuk a gyerekeket, vigyázunk a környezetünkre is. Janka örült, hogy jöhet oltásra, szerette volna, mert menni akar a nagyszülőkhöz, karácsonykor is szeretnének velük együtt lenni. Janka osztályában csak néhányan regisztráltak oltásra, a nagyobb testvére osztálytársainak csak a fele oltott.

A gyerekek második oltása az első után 3 héttel lesz esedékes.

Gyermekeket regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet: a szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt emailcímmel rögzíthetik. Egy emailcímről egy gyermeket lehet rögzíteni. A szülőket arra kérik, hogy pontosan adják meg a gyermek adatait és az elérhetőségeket. Csak az ötödik életévet betöltött gyermek regisztrálható érvényesen.

