Kiemelt képünkön: Horváth Györgyné Zita és Pék Istvánné Ági csomagol– A karitász asszonyai mindenkit ismernek. Tudják, ki nem ehet édességet a cukra miatt, melyik – többgyermekes – családban van szükség több csokira. Figyelembe veszik, hogy ki főz, s ki az, akinek csak útban lenne három kiló száraztészta – ezt már Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője mondja. Szívesen fogadják és célba juttatják a cipősdobozokat, de az országos akcióval ellentétben nekik nem ez a fő profiljuk. A Váltsuk meg Szent Márton köpenyét! program annál jóval személyesebb. – Mi nem csomagot osztunk, hanem ajándékozunk. Korábban ünnepi teadélutánon adtuk át az adományokból összeállított meglepetéseket, a járvány miatt most személyesen – a plébánosokkal – juttatjuk célba őket. Ahogy Jézus meglátogatott bennünket karácsonykor, úgy mi is meglátogatjuk a rászorulókat. Most még inkább fontos, hogy mindenkire rányissuk az ajtót – fogalmaz. Aztán arról mesél, önkéntesei mekkora érzékenységgel ismerik fel a problémákat: ha kell, segítséget hívnak a tüzelő aprításához, vacsorát főznek, gyermekre vigyáznak, kiváltják a gyógyszereket, vagy éppen takarítanak. Ilyenkor, decemberben pedig még nagyobb figyelmet és kis ajándékot is kapnak jóvoltukból az idősek és a rászorulók. December első napjait írjuk, amikor egy hétköznap kora reggeli órában találkozunk Pék Istvánné Ágival és Horváth Györgyné Zitával a Szombathelyi Szőlősi Jézus Szíve-templomban. Éppen a Szent Márton kosarában található adományokat rendezik: az egyik zacskóból kikandikál az olajosflakon, a másikban összecsengenek a szaloncukrok papírjai, a harmadikban tea, liszt és cukor lapul. Évek óta hagyomány, hogy a Katolikus Karitász a hivatalos, országos adventi adománygyűjtő akciója mellett a Szombathelyi Egyházmegyében meghirdeti a Váltsuk meg Szent Márton köpenyét! elnevezésű kezdeményezését.