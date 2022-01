– A Covid19-megbetegedés az egész szervezetet érintő (szisztémás) vírusfertőzés. Szövődményeként gyermekeknél nem gyakran, de előfordul a szívizomgyulladás. Sőt, nemcsak szívizomgyulladás, hanem más szervek együttes gyulladása is: ezt MIS-C-nek rövidíti a szakirodalom (multisystem inflammatory syndrome in children). A tünetek szerteágazóak: láz, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, bőrkiütés, szokatlan fáradtság, elesettség, szapora szívműködés, gyors légzés, a kéz és láb vörös duzzanata, ajak- és nyelvduzzanat, mirigyduzzanat, fejfájás, szédülés változatos kombinációban jelentkezhetnek.

Sürgős ellátásra van szükség heves hasi fájdalom, nehézlégzés, rossz bőrszín, nagyfokú gyengeség, zavartság esetén. Magyarországon a Heim Pál Gyermekkórház intenzív osztályán kezelik ezeket a gyermekeket. A szívizomgyulladás jelentkezhet a betegség alatt, a légúti tünetekkel együtt és a betegség után is. Szakorvosi ellátást és ellenőrzést igényel. A gyermekekben általában jóindulatú lefolyású, de a gyógyulás és ezzel kapcsolatban a terhelhetőség megállapítása szakorvosi kompetencia – tudtuk meg a főorvostól. Schneider Ferencet arról is kérdeztük, fennáll-e a szívizomgyulladás oltáshoz kapcsolódó kockázata gyermekeknél.

– A betegség előfordulása járványmentes időszakban körülbelül egy százezer lakosra. A koronavírusos betegek között 10-11 ugyanennyi lakosra. A nemzetközi szakirodalomban a Covid19-oltást követő szívizomgyulladás 1-1,5 százezer oltottra. A 16–40 éves férfiak között figyelték meg, többségüknél enyhe lefolyású volt. Az oltással kapcsolatba hozható szívizomártalom tehát lényegesen ritkább, mint a koronavírus-betegséggel kapcsolatos szívizom-károsodás. Koronavírus-oltást követő és kórházi kezelést igénylő szívizomgyulladással eddig nem találkoztunk – mondta. Új kifejezést tanultunk a napokban: flurona.

A megjelölés arra vonatkozik, ha valakinek az influenzavírus és a koronavírus egy időben, de külön jelenik meg a szervezetében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ referencialaborjában találtak már olyan mintát, amelyben a koronavírus mellett más légúti kórokozó is kimutatható volt. Mi történik a kettős fertőzéskor? Veszélyes-e, ha nem ismerik fel az egyiket? – erre is kíváncsiak voltunk.

– A téli (légúti) szezonban többféle kórokozó – vírus és baktérium – cirkulál. Ezek külön-külön és együttesen is képesek megbetegíteni. Nem ritka, hogy a beteg légúti mintájából több mikróba is kimutatható, és nem mindig dönthető el teljes bizonyossággal, hogy melyik az aktuális kórokozó, miután még a légúti tünetek is hasonlóak. Sok szó esik a koronavírus és influenza együttes fertőzéséről. A helyzetet kutatócsoportok vizsgálják. Van olyan adat, ami szerint az influenzavírus, ha megelőzi, átmenetileg gátolja a koronavírust.

A koronavírus pedig, ha megelőzi, csak gyengén gátolja az influenzavírust. Időben elkülönülő koronavírus- és influenzavírus-fertőzés a beteg általános állapotától és védőoltottságától függően zajlik, ebből következik, hogy az egyik betegséget átvészelt, de legyengült szervezet a következő fertőzéssel nehezebben tud megküzdeni. Az elmúlt hetekben gyakori légúti óriássejtes vírus gyermeket és felnőttet egyaránt képes megbetegíteni, hasonlóan az adenovírushoz, és elhúzódó köhögést okozhat. Általánosságban a légúti vírusfertőzések nagyon gyakoriak, a tünetek hasonlóak és általában tüneti kezelés mellett spontán gyógyulnak. Specifikus gyógyszere csak az influenzavírusnak van.

Az influenzaszerű megbetegedéseket a kijelölt háziorvosok jelentik, ezekből a jelentésekből és a beküldött minták elemzéséből következtet a Nemzeti Népegészségügyi Központ az influenza megjelenésére, a járványra, majd a járvány megszűnésére.