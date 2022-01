Dr. Székely János megyés püspök a Batthyány Örökségközpontban adta át – ötödik alkalommal orvosnak, másodszor ápolónak – az egyházmegye által alapított Test és lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat a nagy odaadással és szakértelemmel végzett szolgálat elismerésére, illetve az egészségügyben dolgozók lelkében összekapcsolódó hit és gyógyítói hivatás megerősítésére.

Bebes István polgármester méltatta Batthyány László munkásságát, megemlékezve arról, hogy száz éve, 1921-ben tért haza Körmendre, hat évvel korábban örökölte meg a hercegi címet és az uradalmakat. A városban töltött tíz év alatt igazi körmendivé vált, kiváló szemorvos volt, példás családi életet élt, sokat tett a közjóért. Tisztelői a „szegények orvosaként” emlegették, 2003-ban avatta boldoggá II. János Pál pápa. A város folyamatosan dolgozik azért, hogy értékeit tovább tudja adni; templomot, ösztöndíjat neveztek el róla, Körmend határában a nevével fémjelzett tábla üdvözli az érkezőket, a legendás orvos az itt élők jelképévé vált.

Kitüntetett kollégáit köszöntötte dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, kiemelve, hogy Batthyány megkülönböztetés nélkül, gyakran ingyen gyógyított, szeretettel, mert azzal is lehet. Nemcsak a betegséggel foglalkozott, hanem az egész embert segítette. Hangsúlyozta: a gyógyítás művészet, a szorongásokkal teli betegnek megnyugvást is kell tudni adni, amit csak hittel lehet; óriási ajándék, ha valaki el tudja fogadni, mert aki elfogadja, azt a kilátástalan helyzeteken is átsegíti. Mint hozzá közel állót, Kalkuttai Szent Terézt idézte, aki szerint, amit teszünk, egy csepp a tengerben, de az a csepp pont nekünk van szánva a Jóisten tervében.

Beszédet mondott a 2021- ben ápolói díjjal jutalmazott Ráczné Varga Bernadett szakápoló, aki orvos szeretett volna lenni, de a benne élő segítségnyújtás szándékát a nővéri hivatásban tudta kiteljesíteni, amit szolgálatnak tekintett, mélységes hittel látott el. Császár István, a Szombathelyi Egyházmegye általános helynöke méltatta a díjazottakat. Dr. Székely János a betegeire családtagként, Batthyányra példaképként tekintő, öt éve főorvosi címet kapott dr. Wolf Teréz körmendi háziorvosnak és a gyakorló hívő Hajgató Évának, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház aneszteziológiai és intenzív terápiás osztálya vezető ápolójának adta át a Test és lélek orvosa elismerést.