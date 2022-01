A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője, Balogh Éva elmondta, hogy szeptemberben közel hétszáz diákkal indították el a tanévet. A fenntartóváltás nem okozott különösebb problémát az iskola életében. A gyermekek, a pedagógusok és a szülők is jól fogadták a változásokat. Az újítások mostanra napi rutinná váltak. A házirend módosításait a tanulók elfogadták és általában betartják. Reggel közös imával kezdik a napot, emellett imádság előzi meg és követi a főétkezést is.

Közös szentmisék is vannak, ezeken a diákok szolgálnak. – A szentgotthárdi általános iskolánkban az első évfolyamon elindítottuk a sportosztályt, emellett több alsó tagozatos osztályban is lehetőséget biztosítunk az úszásoktatásra. A német és az angol nyelvet minden évfolyamon alap- és emelt szinten tanulhatják a diákok, de nemzetiségi nyelvoktatás is választható. Az iskolában katolikus, evangélikus és református hitoktatás is van. A Magyarlak–Csörötneki tagintézményben kórus alakult, nyolc lelkes taggal. Repertoárjukban főleg vallási témájú énekek szerepelnek, de a gyerekek szívesen elsajátítanak egyéb alkalmakhoz kötődő dalokat is – mondta a vezető. A fenntartó jóvoltából az intézményegységekben számos felújítás történt, ezek mind a gyerekek és a dolgozók kényelmét szolgálják, de programok tekintetében is vannak újdonságok. – A Csörötneki Egyházközséggel közösen írt szakmai anyagunk kedvező elbírálásban részesült, így háromnapos térítésmentes hittantábort tarthatunk a csörötneki, magyarlaki és rábagyarmati gyermekek számára a nyári szünidőben. Terveink szerint új természettudományi laborjaink is hamarosan elkészülnek, emellett tavasszal új udvari játékokat helyezünk ki, illetve az iskolakápolnák is megkapják a végleges bútorzatot – mondta végül Balogh Éva.

Kiskós Kitti, a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola igazgatója is csak pozitív tapasztalatokról tud beszámolni. Az iskolának 228 tanulója van, ott is zökkenőmentes volt a fenntartóváltás. Sok minden megújult, ezek közül a vizesblokkok felújítását kell elsőként említeni. De a fejlesztések, felújítások folyamatosak, a fenntartó minőségi és korszerű oktatási környezet kialakításán fáradozik. Az iskolának két új játszótere is lesz hamarosan, a mászótornyokat, hintákat, fészekhintákat remélhetőleg már márciusban birtokba vehetik a gyerekek. – Az iskola hagyományos programjai mellett megjelentek az egyházhoz kötődő események is.

Kiskós Kitti beszélt a körmendi iskola fejlesztéseiről is Forrás: Jambori Tamas / Jámbori Tamás

Múlt héten tartottuk meg a Batthyány-hetet, hiszen iskolánk névadója, a boldoggá avatott hercegorvos január 22- én hunyt el, ez azonban nemcsak a halálának, hanem égi születésének napja is. Minden osztály ellátogatott a Batthyánykastélyba, ezenkívül Boldog Batthyány László szobrát is megkoszorúztuk – mondta Kiskós Kitti. Már elkezdődött a tervezés a 2022/23-as tanévre. Szeretnének két első osztályt indítani, és összességében is az a cél, hogy visszahozzák évfolyamonként a két osztályt az intézménybe. Február 10-én terveznek iskolakukucskáló programot a leendő elsősöknek, jelenléttel, az aktuális járványügyi szabályok betartásával.

– Fontos lenne a találkozás a szülőkkel, hogy feltehessék a kérdéseiket, továbbá a leendő elsős tanító nénik is bemutatkozhatnának – tette hozzá az intézményvezető, majd kitért arra is, hogy jó a hangulat a tanári karban, többször szerveznek közös programokat. A katolikus templomban tartott Adventi kórusmuzsika című rendezvényen az iskola énekkarában együtt énekeltek a tanári kar tagjai a gyerekekkel, ez nagyon szép volt és biztosan lesz folytatása. Körmenden Kiss László plébános iskolalelkész lelkesedése és segítő szándéka továbbra is töretlen, minden támogatást megad az intézménynek. A szentgotthárdi iskolákban Óra Krisztián atya látja el az iskolalelkészi feladatokat. De mindenben számíthatnak Bodorkós Imre plébánosra is, a Magyarlak– Csörötneki tagintézményben pedig dr. Takács Gyula atyára. Az iskolák légkörét, szellemiségét átjárja a keresztény életszemlélet. A reggelek meghitten indulnak, az elcsendesedés pozitív hatással van a gyerekekre.