A vitorlázórepülők – Góbék – javításáról fokozatosan tértek át az újragyártásra. Azaz: a hetventagú kollektíva teljes egészében új gépeket készített és értékesített a vállalaton keresztül. 1982 elején még tizennégy Góbéjuk volt, amit fel kellett újítaniuk. Időközben az új gépekhez való alkatrészek gyártását elkezdték, és rendelkeztek a szükséges engedélyekkel. Persze igen komoly műszerezettség, tárgyi felszerelés kellett ahhoz, hogy a nagy munkába belevágjanak. A szükséges felszerelések megvásárlásában, beszerzésében segítette a szombathelyieket a Malév, a MÉM repülőgépes szolgálata és az MHSZ. Természetesen a vállalat is igen sokat áldozott e célra. Úgy tervezték akkoriban, hogy az első, vadonatúj Góbé 1982. július–augusztus táján szállhat fel. Aztán a többi, évente több tucat.

Milyenek voltak az üzleti-értékesítési lehetőségek a nyolcvanas évek elején? A hazai megrendelések alapján négy kerek esztendőre már volt munkájuk. Biztató tárgyalásokat folytattak nyugati partnerekkel, elsősorban a svájciakkal. A műhelyekben akkoriban még felújított vagy éppen erre váró vitorlázó-repülőgépeket lehetett látni, de az esztergapadokon, a maró- és fúrógépeken, a satupadoknál már készültek az új elemek, alkatrészek. Helyére került a hatalmas, 1700 tonnás sajtoló monstrum is, amely egyben ipari műremeknek számított. Az új Góbékhoz több mint ezer alkatrész volt szükséges, összeállításuk-építésük két-három hónapot igényelt.

A látványos munkák 1982 áprilisában kezdődtek. A sorozatgyártással új fejezet nyílt a magyar vitorlázórepülés történetében. Vele együtt fellendült a sportrepülés, szervezett keretek között az addiginál jóval több fiatal ismerkedhetett meg e gyönyörű, bátor sportággal. Üzletnek sem volt utolsó a szombathelyi vállalat eleinte még vakmerőnek, fantasztikusnak tartott húzása: tudniillik az, hogy javítsanak-gyártsanak vitorlázókat. Már 1982-ben is sok vitorlázógép hasította a levegőt oldalkormányán a szombathelyi emblémával. Rövid időn belül pedig gyártási helyként is e város nevét jegyezték be, öregbítve ezzel a vasi megyeszékhely hírnevét.