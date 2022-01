Nemrégiben Illés Károly, a Fidesz városi elnöke sajtótájékoztatón jelentette be: soha nem volt még olyan morális mélyponton Szombathely, mint most. Soha nem fordult még elő, hogy a mindenkori polgármester egy adóbűnözőt támogasson. Illés Károly akkor beszélt arról is, a látszólagos aláírásgyűjtéssel Nemény Andrásék valójában adatokat és szavazatokat gyűjtenek. – Ez az akció pusztán politikai célokat szolgál, készül a Gyurcsány-Czeglédy lista – hangsúlyozta.

Pénteken Melega Miklós a KDNP szombathelyi elnöke is megszólalt az ügyben. Emlékeztetett: a közelmúltban mintegy 1,2 milliárd forintnyi kormányzati támogatást kapott a város, de a baloldali városvezetés további kompenzációt követel, és erre hivatkozva aláírásgyűjtést indít a szombathelyi polgárok körében. - Megítélésünk szerint ez a kezdeményezés alapvetően kampánycélokat szolgál, a városvezetés a kormányzatot próbálja rossz színben feltüntetni, illetve a baloldali szavazótábort igyekszik aktivizálni. Az aláírásgyűjtés nyilvánvaló célja az is, hogy saját támogatóik adatait megszerezzék és egy olyan adatbázist építsenek, amelyet a szavazás alkalmával felhasználhatnak. Ezzel is Czeglédy Csabát igyekeznek győzelemre segíteni – húzta alá a képviselő.

Melega Miklós szólt arról is, Nemény András és csapata a 2019. évi önkormányzati választások alkalmával még látványosan elhatárolódott Czeglédy Csabától, sőt, a közelmúltban lezajlott előválasztási kampányban is inkább Ungár Péter támogatta. Most – korábbi álláspontját feladva – Nemény András is beállt Czeglédy mögé, kinyilvánítva ezzel, hogy közösséget vállal vele. – Ezzel a döntéssel egy erkölcsi mélypontra érkezett a több jogászt is soraiban tudó baloldali városvezetés, hiszen a rendszerváltás óta még nem volt példa arra Szombathelyen, hogy egy korábban jogerősen elítélt egyént indítottak volna jelöltként országgyűlési választáson. A baloldal most ezt az erkölcsi gátat átlépve egy olyan személyt támogat és kíván a parlamentbe juttatni, akit 2002-2003 folyamán – a baloldali Medgyessy kormány idején! – ítélt el a független magyar bíróság – húzta alá. Hozzátette: Korábban már folytatólagosan elkövetett adócsalásért, magánokirat-hamisításért és számviteli fegyelem megsértéséért jogerősen szabadságvesztésre ítélték Czeglédy Csabát, aki ellen ismét büntetőeljárás folyik: jelenleg még súlyosabb gazdasági bűncselekménnyel, bűnszervezetben elkövetett 6,5 milliárd forint kárt okozó költségvetési csalással vádolják. Amennyiben bűnösnek találják, a hatályos törvények szerint akár 20 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Ha ez megtörténik, hogy néz majd a szombathelyi polgárok szemébe Nemény András polgármester? Milyen fényt vet ez az ügy Szombathely városára? – tette fel a kérdést Melega Miklós, a KDNP városi elnöke.