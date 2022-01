– Nagyon nehéz év volt a tavalyi mindenki, így az önkormányzat számára is – kezdte összefoglalóját Nemény András. – Sikernek azt gondolom, hogy tudtuk biztosítani a működést, valamint hogy az önkormányzatnál és a hozzá kapcsolódó intézményeknél, gazdasági társaságoknál létszámban csak minimális csökkenés történt. Azt is bizonyítottuk, hogy kreativitással is lehet jó eredményt elérni. Ilyen a bérlakásprogramunk, amit a Belügyminisztérium is díjazott vagy a háziorvosi életpályamodell jó példa erre.

Októberben döntött egy több mint 800 millió forintos ingatlancsomag értékesítéséről a közgyűlés, ami magában foglalta az egykori városi strand területét is. A döntést több kritika érte. Ennek kapcsán a polgármester hangsúlyozta: az önkormányzatnak vagyonértékesítésből kellett a szükséges kiadásokat fedeznie. Az MNV Zrt. nem élt az elővásárlási jogával, így magánkézbe kerül az ingatlancsomag valamennyi eleme, így az egykori városi strand területe is.

Kérdésünkre: ez a terület miért került a csomagba, és hol szolgálja az élhető város céljának elérését az, hogy ott is lakások és üzlethelyiségek lesznek, Nemény András úgy válaszolt: a rendezési terv által megengedetthez képest mintegy harmadát építi be a beruházó az ingatlannak, és több mint a fele zöld marad a területnek, egyúttal a meglévő értékes falállományt is meg kell tartaniuk. „2021-ben Szombathelynek olyan kormányzati elvonásokat kellett elszenvednie, amiket más városoknak nem” – erről is beszélt az ingatlanértékesítések kapcsán a városvezető.

Felvetésünkre, hogy Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közelmúltban úgy nyilatkozott: az önkormányzatoknál nem történt kormányzati elvonás, Nemény András több példát – így a meg nem kapott gépjárműadót és az adóerő-képesség alapján fizetendő szolidaritási adót – említett. A politikus beszélt az emelkedő energiaárakról és arról is, hogy növekedtek a bér- és járulékköltségek, a közétkeztetés fenntartási kiadásai is. Év végéig mintegy 8,4 milliárd forint iparűzésiadó-bevétel folyt be a város kasszájába, miközben a költségvetésben 6,5 milliárd forinttal terveztek. Adódik a kérdés: az így jelentkező pluszforrást mire fordítja az önkormányzat?

A politikus hangsúlyozta: – Az egyik legnagyobb adófizető cég már jelezte, hogy bár az előírás alapján átutalta az iparűzési adót, annak egy részét vissza kell majd fizetnie a városnak. Az iparterületek fejlesztése és értékesítése 2021-ben kihúzta az önkormányzatot a bajból, erről a jövőben sem mondunk le. A Bogáca-ér vízelvezetésének megoldására szeretnénk pénzt fordítani, hogy újabb ipari területeket lehessen értékesíteni. Emellett a megnövekedett energiaárak miatt számos helyen nőttek a fenntartási költségek, a fejlesztések kapcsán pedig új kötelezettségek is jelentkeztek. Ezeket is fedezi a többletbevétel – emelte ki.

Kérdésünkre, hogy az út- és járdafelújítások, a játszóterek építése kapcsán nem érzi-e úgy, hogy elmaradásban van a városvezetés, Nemény András úgy felelt: – Kevesebb valósult meg, mint amennyit szeretnénk, ez kétségtelen. Ez pont a kiesések következménye, hiszen ahol a működést nehéz megoldani, a fejlesztésre kevesebb jut. A polgármester kitért arra is, hogy 2021-ben 16 járdaszakaszt újítottak fel és két gyalogoshidat tettek rendbe. Az útrekonstrukciók kapcsán bíznak abban, hogy a kormánytól kapott 1,2 milliárd forintos támogatást minél hamarabb fel tudják használni, és azokat a beruházásokat meg tudják valósítani.

Hozzátette azt is, hogy ezekhez várhatóan önerőt kell majd még tenniük. Emellett az uniótól a 2021–2027 közötti ciklusban várható TOP-forrásokból 8 milliárd forintot kívánnak útfelújításra fordítani. Egy éve kezdte meg új helyen az orvosi ügyelet a működését a Szombathelyi GESZ keretein belül.

– Odafigyelünk rá és beletesszük a pénzt, mivel így minden olyan minőségben történik, ahogy mi szeretnénk. Így tavaly arra a minisztériumi kérdésre, hogy átadná-e önkormányzatunk az orvosi ügyelet ellátásának feladatát állami kézbe, nemmel válaszoltam – ezt is megtudtuk Nemény Andrástól.

Ugyancsak komoly átszervezés történt a médiaközpontnál és az Agora Szombathelyi Kulturális Központnál. A médiaközpontból nyolc munkatársat küldtek el, és az a Sportházba költözött. Január 1-jével összevonták a gazdasági társaságot és az intézményt – a költségek csökkentése volt az egyik cél. Az önkormányzati hetilapot szeptembertől már a környező falvakban is terítik a szombathelyi adófizetők pénzén. A polgármester szerint ezt az indokolja, hogy ezekről a településekről sokan járnak be dolgozni, tanulni, és a cél az, hogy a környéken élők szabadidejük egy részét is itt töltsék el, igénybe véve a város kulturális intézményrendszerét és más szolgáltatásait.

Szombathely polgármestere végül arról beszélt: örömteli döntés volt, hogy a tömegközlekedésben új szolgáltatóval tudtak szerződni. Ennek jóvoltából január 1-jétől új buszok járnak a város közútjain. A Volánbusz Zrt.-vel az elszámolási vitát egyelőre nem zárták le. A zrt. ráadásul a közgyűlés pályázati döntését bíróságon támadta meg, ám a polgármester optimista, szerinte ezt a pert megnyeri a város.