Az ország leglátványosabb kiállítású showját – miután 2021 végén visszaérkezett külföldi turnéjáról – hazánk nagyobb városaiban turnéztatják vadonatúj műsorral. A közönség kérésére 2022-ben, megújulva látható az előadás több száz látványos jelmezzel, kitűnő énekhangokkal, élő zenekarral. Évekig láthatta a közönség Oszvald Marikát a Monarchia Operett előadásaiban, de fellépett a produkcióban az elmúlt években Szulák Andrea, Bangó Margit, Koós János, Esztergályos Cecília, Fodor Zsóka és két évvel ezelőtt a számos televízióműsorból ismert Rózsa György is. Most az operettvilág fiatal sztárjai előadásában szólalnak meg a jól ismert dalok, világhírű dallamok – Hajmási Péter, Hajmási Pál; Ringóvállú csengeri violám, Cintányéros cudar világ, Te rongyos élet, Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád, Jön e velem nagysád shimmit járni, Délibábos Hortobágyon – a magyar operettkomponisták örökérvényű, csodálatos melódiái.

A fiatal társulat céljául tűzte ki a világhírű, hungarikumnak számító magyar operett hagyományainak megőrzését. Az újévi operettgála látványos előadásához évek óta hozzászokhatott a közönség, hiszen számtalan nagy városban látható volt az operettcsillagok társulata. Fergeteges előadásaik nemzetközi színpadokon is sikert aratnak: Amerikában, Izraelben, Németországban, Erdélyben, Oroszországban és legutóbb Luxemburgban. Utazásaik során hatalmas ovációval és tapsviharral fogadják a társulatot, amelyben a legtehetségesebb magyar előadók, táncosok, zenészek szerepelnek. Az előadás méltán érdemelte ki a kritikusok szerint a leglátványosabb magyar operettgála címet.

További programok:

Koncert

Szombathely. A Tóth Dániel – Batyi Norbert duó ad koncertet ma 15 órától az MMIK előtt a TérZene programban. Tóth Dániel énekes, zenész 2011-ben Szombathely hangja volt, azóta számos sikeres koncertet tudhat maga mögött jazz-zenekarokkal és fúvószenekarokkal. 2015-ben elnyerte az Egri Bárzenész Találkozó fődíját, a Trilla-díjat. 2016-ban a Savaria Szimfonikus Zenekar Hollywood Classics koncertsorozatának szólistája volt Veres Mónika Nika társaságában, duettezett többek között Détár Enikővel, Soltész Rezsővel és Farkas Gábor Gábriellel. Diplomát szerzett a bécsi zeneművészeti egyetemen, 2021 novemberében a TEDxYouth Budapest előadója volt. Batyi Norbert zongorista Budapesten végzett ifj. Szakcsi Lakatos Béla növendékeként, jazz-zongora-szakon. Az Országos Jazz Zenei Verseny második helyezettje, és számos megyei tehetségkutató első helyezettje lett. A Végállomás Klubban Triász koncert lesz január 14-én, pénteken. Kapunyitás 19.30-tól, előzenekarként a Novel játszik 20.30–21.30 között, majd 22 órától a Triász, amely tíz éve alakult, a három tagot a régi barátság, a rockzene szeretete hozta össze. A Dinamitból, Pandorából is ismert Kálmán György és az Irigy Hónaljmirigyből ismert Sipos Péter énekel, Jankai Béla pedig – aki az Omegában is játszott – billentyűzik. Az elsősorban rockdalokból összeállított műsor unpluggedjellegű, de mégsem csak akusztikus hangszerekkel. A műsort úgy állították össze, hogy mindenki találjon a szívének kedves slágert a 70-80- 90-es évekből. Olyan számok szólalnak meg, amik ismertek, de nem gyakran halljuk őket a rádióban, ezért adták azt a címet, hogy Elveszett dalok. Fantasztikus, lendületes buli várható, sztorikkal, interaktív epizódokkal. RENDEZVÉNY Szombathely A Berzsenyi Dániel Könyvtárban Horváth Imre tart komolyzenei előadást az Ezt látni és hallani kell! sorozatban január 14-én, pénteken 17 órától Utazás a zenekari hangszerek világában: A fafúvósok címmel. A fuvola, oboa, klarinét, fagott különleges szerepet töltenek be a zenekari hangzás kialakításában. A hangszerek formájának, szerkezetének be mutatása mellett gyönyörű műrészletek elemzésével ismerkedhetünk meg az összhangzásban megszólaló hangjukkal és az érzelemkifejezés lehetőségeivel. A Herényiek Házában január 19-én, szerdán 18 órakor tartják a hivatalos megnyitóját a Herényi Kulturális és Sportegyesület és a Kertész Imre Intézet szervezésében létrejött, Ezért tanultam járni – Pilinszky János, a XXI. század költője című kiállításnak. A tárlatot megnyitja és a költőről előadást tart: dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész. A Berzsenyi Dániel Könyvtárban a Vasvári Békeház tízéves képzőművészeti gyűjteményéről tart előadást január 20-án, csütörtökön 17 órától Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, a gyűjtemény mentora A Vas megyei képzőművészet útja az impresszionizmustól az absztrakcióig címmel a magyar kultúra napja alkalmából. Az országban egyedülálló vasvári gyűjtemény, amelyről a neves művészettörténész Prokopp Mária is elismeréssel beszél: nincs még egy olyan hazai kezdeményezés, amely egy megye képzőművészeti hagyományainak letéteményese volna; a „hegyháti képtár” hagyatékokat és egyes műveket is befogadott, olyan mennyiségben, hogy a raktározásuk külön kérdés. A háromezer festményből válogat Tóth Csaba a könyvtári előadásán, amelyet meghívtak Zalaegerszegre is, és viszi majd vasi városokba is, hogy megismertesse a Vasvárra került megyei kincseket. A városháza első emeleti nagytermében tartják a magyar kultúra napi díjátadó gálát január 21-én, pénteken 15 órától, de csak szűk körben. Átadják a kulturális elismeréseket, az ünnepi műsort a kitüntetettek és családtagjaik tekinthetik meg.

Kőszeg. A Jurisics-vár lovagtermében Badár Sándor ad önálló estet Miért pont Ázsia? címmel január 15-én, szombaton 18 órától.

Répcelak. A Nyitott Tér Kulturális Egyesület és a Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár Répce Galériája estet rendez a magyar kultúra napja alkalmából január 26- án, szerdán 18 órától. Csönd és dobogás címmel hallhatunk válogatást Pilinszky János műveiből Bende Attila és Orbán Júlia előadásában.

Gyerekeknek

Szombathely. A Mesebolt Bábszínházban január 16–21-e között hatszor játsszák a Fókaszív című előadást: 16-án 10 órakor, 17-én 9 és 14.30-kor, 19-én, 20-án és 21-én 9 órakor. Január 18-án 17 órakor a bábszínház a Szólít a szörny című traumajátékát mutatja be a szombathelyi Weöres Sándor Színházban.

Kiállítás

Szombathely. A Szombathelyi Képtárban január 16-án, vasárnap 14 órától a Textilművészet a szövésen túl címmel tart ingyenes tárlatvezetést Cebula Anna művészettörténész, igazgató. A textilművészet legtöbbször szövésen alapul, de a kortárs textilművészet már szinte bármit felhasznál, ami anyagában vagy technikájában utal a textil tulajdonságaira. Így történhetett például, hogy Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjas gobelinművész, aki évtizedekig elkötelezett híve volt a hagyományos, szövött kárpitnak, új utakra lépett, és új kifejezési eszközt talált a fémhuzalokban. A Szombathely Képtár textilgyűjteményében hasonló művek nyomába eredünk. A Schrammel-gyűjteményben január 16-án, vasárnap 15.30-tól Drapériás figurák Schrammel Imre művészetében tart ingyenes tárlatvezetést Kékesi Gábor szobrászművész. Megmutatja, miként készített a szobrász Schrammel Imre lágyan omló redőket egyes alkotásaiban. Az agyagba mintázott természethű aktról gipszöntvényt készített, ezt valódi textíliával felöltöztette, és a ruharedőket gipsszel megerősítette. A Berzsenyi Dániel Könyvtárban nyílik Torjay Valter tél témájú festményeinek tárlata január 18-án 17 órakor, főleg kisméretű munkák szerepelnek majd. A festőművész nagyon szereti a téli tematikát, a hó különböző reális és elképzelt hatásainak ábrázolását. A tárlaton elsősorban olajképek, néhány monotípia és pasztell idézi majd fel ezt a periódust. A munkák többsége soha nem szerepelt kiállításon, és az utóbbi években készültek. Többségükben a fantázia szüleményei, de szabadban festett alkotások is vannak köztük. A téli képek mellett egy-két olyan mű is helyet kap az anyagban, amelyek esetleg a későbbiekben nehezen lennének bemutathatók, illetve „éppen ideje” a közönség elé kerülésüknek. Ezek figurális munkák, amelyek némileg ellenpontozzák a téli anyag tájcentrikusságát.

Színház

Szombathely. Az Agora Művelődési és Sportházban a Ron világa című színházi előadást láthatjuk január 19- én, szerdán 19 órától. A musical egy középiskolás fiúról szól, aki átvészeli szülei válását, a barátnője elvesztését, felbukkan az apja másik házasságából származó testvére, aki próbálja őt megvásárolni különböző ajándékokkal, eközben anyja egyedül küszködik, hogy eltartsa a család megmaradt részét. Ron a sok stressz és fájdalom miatt a drogokhoz nyúl…