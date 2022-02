Kapornaky Sándor, Kercaszomor polgármestere kiemelte, hogy 2002. február 9-én, Szomoróc visszatérésének 80. évfordulóján tették újra ünneppé ezt a napot. Az elszármazott, de mindig hazajáró barátok kezdeményezését felkarolta a képviselő-testület, de az ügy mellé állt akkor a két or szág gyűlési képviselő, V. Németh Zsolt és Bebes István is.

– Támogatta a kezdeményezést a Vas Megyei Közgyűlés, valamint a Vas Megyéért Egyesület elnöke, István Lajos professzor, aki már sajnos nincs az élők sorában, ahogy Zsiga Tibor történész sem, aki húsz évvel ezelőtt a balassagyarmati példa követésére buzdított bennünket. Egyre szorosabbra fűztük kapcsolatainkat a határon túli nemzettársainkkal, Domonkosfa, Szerdahely, Hodos magyarjaival, Sal, Alsómarác és Hodos önkormányzatával és magyar nemzeti önigazgatási közösségeivel – folytatta a polgármester.

Kercaszomor 2008- ban nyer te el a Communitas Fortissima, vagyis a Legbátrabb falu címet, bekerülve egy meglehetősen szűk körbe, a trianoni békediktátummal sikerrel szembeszálló települések sorába. A község felvette a kapcsolatot a legbátrabb várossal, Balassagyarmattal, a leghűségesebb várossal, Sopronnal, valamint a tavaly óta már testvértelepülés Lovászival. Vugrinec Zsuzsa, a maráci – mai szlovén nevén Moravske Toplice – magyar nemzeti önigazgatási közösség elnöke ünnepi beszédében kitért arra, hogy az évek múlása nem feledteti el a történeteket, de az egykori fájdalom, megpróbáltatás már átformálódott.

– Több mint száz éve annak, hogy szétszakította a magyarságot az akkori nagyhatalmi döntés, de most, hála istennek, már találkozhatunk és együtt dolgozhatunk, mert az egykori rémes államhatár már nem gátol meg bennünket – fogalmazott az elnök. V. Németh Zsolt or szággyűlési képviselő a visszatérés ünnepén azt mondta: – Amikor újra meg újra öszszegyűlünk akár emlékezni, akár ünnepelni, észrevehetjük, érezhetjük, hogy az, ami egykor szétszakadt, újra eggyé lesz. A visszatérés a remény szava is, hiszen ha feleannyira tudnánk örülni, mint nagyapáink száz évvel ezelőtt, amikor kiharcolták e darabka föld visszatérését, akkor megtudhatnánk, hogy mi az igazi hazaszeretet.

Mert az anyaországtól való elszakadás nem jelent egyet a nemzettől való elszakadással, ezt bizonyítják a határon túli magyarok ma is erős identitástudatukkal, nemzetük és az anyaország iránti elkötelezettségükkel. Dóka Ferenc plébános és Ozsváth Imre református lelkész igei köszöntője után koszorúzással zárult az ünnepség Kercaszomor emblematikus építményénél, a szoknyás haranglábnál.