Az ukrajnai háború innen sok száz kilométerről is szörnyű és fájdalmas, képzelhetjük, milyen lehet az ott élőknek vagy azoknak, akik ott születtek vagy valaha ott éltek, nekik Ukrajna nem egy szomszédos ország, hanem a hazájuk. Öszszeállításunkban két hazánkban élő kárpátaljai magyart szólaltattunk meg, elsőként a Sárosorosziban született Trill Zsolt Jászai-díjas színészt, a beregszászi magyar színház alapítóját sikerült megszólaltatni, aki 2013 óta Budapesten a Nemzeti Színház művésze. – Döbbenten állok az egész előtt, tele vagyok szomorúsággal, játszani sincs kedvem. Vannak, akik csütörtökön este még át tudtak jönni a határon, mielőtt lezárták volna, köztük van a sógorom is, ő most Debrecenben van.

Trill Zsolt szerint minél hamarabb le kellene ülniük a feleknek tárgyalni, segíteni kell az embereken, mindenkin: ukránon, oroszon, magyaron; nem tehetünk mást.

– Van egy határőr ismerősöm, most beszéltem vele, nem érti ő sem, hogy lehet ez, ilyenkor látszik, hogy mekkora érték a béke. Mi lesz a gyermekeinkkel? A kárpátaljai származású, hetedik éve Szombathelyen élő mérnök-fizikus, prof. dr. Szidor György, az MTA doktora a szüleit már korábban elhozta Ukrajnából. Édesanyja 2021 novemberében elhunyt, édesapja velük él a vasi megyeszékhelyen.

– A rokonaim viszont ott vannak, aggódom értük. Innen nem lehet, nem tudok segíteni. Beszélünk a helyzetről, a menekülésről is, aki egyedül van, könnyebben mozog, de nem mindenki tud eljönni, mert ott vannak a szüleik, nagyszüleik. A családot nem hagyják ott. Szomorú az egész. Ukrajna azt éli át, amit Magyarország 1956- ban, lehet párhuzamot vonni, azzal a különbséggel, hogy Ukrajna már nyolc éve háborúzik. Az oroszok néhány nap alatt akarták elfoglalni, eddig nem sikerült. A professzor abban bízik, nem is fog.