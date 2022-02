Ez az együttműködés egy új életpályamodellt indít útjára – mondta dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, parlamenti alelnök, aki tíz éve a szombathelyi műszaki felsőoktatás létrehozásában is részt vett. – Nagyszerű érzés, olyan, mint fát nevelni, öntözgetni, megóvni a kártevőktől, és ez a fa immár gyümölcsöt hoz, új lehetőségeket nyit. Az oklevelestechnikusi képzés egy hiányzó láncszem volt a műszaki képzésben.

A siker a gépiparisoké, mert ezek a gyerekek plusz harminc pont előnnyel tudnak belépni a gépészmérnöki képzésbe, és fél év időmegtakarítást is jelent számukra. Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár a szakképzés megújításáról beszélt, amely a környezet elvárásai szerint történt; a gazdasági igényekhez való alkalmazkodás legjobb módja a duális képzés.

Az okleveles technikusi képzés lényege az, hogy a felsőoktatás és a középiskola párbeszédet folytat, ezen az alapon minőséget ad, így ezek az osztályok lesznek az „elit alakulatok” – mondta Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár. – A társadalmi megítélés szerint a szakképzésbe csak a rosszul tanuló gyerekek mennek, valójában a legjobbak. A mai villanyszerelő oldja meg, hogy egy ház elektromos fűtését miként tudja elindítani a tulajdonosa a mobiltelefonjáról.

Kovács Péter, a Gépipari igazgatója, Rettegi Attila, a VMSZC főigazgatója, dr. Horváth Zoltán dékán és Szentgyörgyvári Róbert, a VMSZC kancellárja Forrás: © Cseh Gábor

Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott beszédében úgy értékelte: ez egy újabb történelmi lépés a szombathelyi műszaki oktatásban, hasonlóan a gépészmérnökképzés 2015-ös elindításához, amelynek szintén a vállalati környezet volt a kezdeményezője. László Győző alpolgármester kifejtette: nagy öröm Szombathely számára ez a megállapodás, amelynek nyertese a város egész közössége. Prof. dr. Horváth Zoltán, az ELTE informatikai kar dékánja arról beszélt, hogy egy modern egyetem a vállalatokkal teljes egységben él, az alkotómunkába bevonja a hallgatókat, így tud színvonalas munkát végezni.

– A gépész–technikus– mérnökhallgató–mesterhallgató képzéslánc a doktori képzésig jut el; ennél nagyobb vonzerő nincs is a cégek számára, elég meggyőző, hogy érdemes idehozni a termelést és a kutatás-fejlesztést is. Szombathely nem egy „vidéki”, hanem egy versenyképes egyetemmel bíró város, ahol tavaly európai rangú, kettős diplomás, angol nyelvű mesterképzés is indult a műszaki intézetben, hallgatóinak több mint huszonöt százaléka külföldi, ez egy nemzetközi képzési hely – hangsúlyozta a dékán. Az oktatók is részt vesznek az angol nyelvű oktatásban, tanítanak az új képzésben is.

Rettegi Attila, a Vas Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója az Ipar 4.0 kifejezéssel leírt új kor automatizált világáról beszélt, amelyben új képességekre lesz szükség, és ez igényli a közé- és felsőfokú oktatás minél nagyobb összehangolását. Gazdag András, a Schaeffler Savaria Kft. HR-vezetője pedig a partnercégek nevében köszönte meg az összefogást, és egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a szülőket is segíteni kell a döntésben a fiatalok pályaorientációja során.