A Zanaton élő Horváth József és felesége napok óta bújja az utazási katalógusokat. Azt tervezik, júniusban két hetet a tengerparton töltenek. A novemberi nyugdíjprémiumból a családot támogatták, a 13. havi pluszjuttatásból pedig magukat ajándékozzák meg. – Nem is értem, hogy nem lehet ennek örülni. Most végre visszakapjuk azt, amit a Bajnai-kormány elvett. Félő, hogy ha nem a mostani kormány lenne, megint elvennék – fogalmaz Edit. A családfő hozzáteszi: néhány éve nyugdíjas, így ez lesz az első alkalom, hogy 13. havi nyugdíjat kap. Már alig várja, hogy megérkezzen az értesítés az utalásról: régen jutottak ennyi pénzhez egyszerre. Nagyon örül a kormány döntésének és a 13. havi nyugdíjnak a szombathelyi Nagy Istvánné is. – Minden plusz plusz, az időseknek is jól jön a támogatás. A rezsicsökkentésnek köszönhetően is jelentős összeg maradt a családi kaszszában, egyelőre ezt a pénzt is félreteszem – meséli lapunknak.

A vasaljai házaspár, Keresztury Miklós és felesége is örül a pluszjuttatásnak. Brigitta az ÁFÉSZ-irodán dolgozott, négy évvel ezelőtt lett nyugdíjas a nők negyvenéves korkedvezményével. Férje az egyik szombathelyi gyárból ment nyugdíjba, több mint 48 éves munkaviszonnyal. – Én középnyugdíjas vagyok, a férjem az enyémnél magasabb összeget kap. A plusz havi nyugdíj nekünk is jól jön, hiszen annak ellenére, hogy falun lakunk, számos kiadásunk van. Be van vezetve a gáz, mellette ott a villany és még sorolhatnám. Sokszor adódik javítanivaló vagy kisebb-nagyobb felújítás is, így mindig van helye a pénznek. Úgy döntöttünk, a pluszjuttatást nem költjük el, félretesszük tartaléknak – mondja Brigitta, aki bankszámlára várja a dupla nyugdíjat, férje a hagyományosabb módot szereti, ő kézbe kapja a postástól a következő napokban.

A vasaljai Keresztury házaspár is örül a pluszpénznek Forrás: Szendi Péter

A vassurányi Szanyi Zoltán és felesége ottjártunkkor a régi mondást említik: a pénz mindig jókor jön a házhoz, Megtoldják még azzal: a kisnyugdíjasok, mint ők egyértelműen örülnek az összegnek. A férj 69 éves múlt, felesége négy évvel fi atalabb – előbbinek 160 ezer forint a nyugdíja, utóbbinak 100 ezer forint. Zoltán először a helyi termelőszövetkezetnél, utána a szombathelyi erdészetnél dolgozott, a felesége egészségügyi területről ment nyugdíjba, közalkalmazott volt. Arról, hogy mire költik a 13. havi juttatást, konkrét elképzelésük van: a ház tetőszerkezetét szeretnék felújítani, arra gyűjtenek már egy ideje. A 70-es évek elején épült házuk palatetejét akarják szebbé tenni. Azt mondják, ahogy összerakosgatják a nyugdíjukat, abból mindig befektetnek valamire. A házaspár bankszámlára kapja az összeget pénteken.