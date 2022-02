Csütörtökön is volt fotózás. A fotózások helyszíne 2022- ben is a szombathelyi Park Hotel Pelikán, és az idén is Benkő Sándor fotóriporter kapja lencsevégre a szebbnél szebb hölgyeket. Rutinjával sokat segít a lányoknak, és a legjobb beállításokkal hozza ki belőlük a legtöbbet. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is sokan akarták, akarják kipróbálni magukat profi fotózáson. Volt, aki már rutinosan pózolt a kamerák előtt, és a lámpaláz legkisebb jele sem érződött rajta, míg más kezdetben kissé szégyenlősen állta a vakuk kereszt tüzét. Az azonban mindenkiben közös volt, hogy mosolyogva, elégedetten és jókedvűen távoztak.

Vámos Tímea megfogadta: ha elmúlik 18 éves, akkor elindul a Tündérszépek versenyen. Így is tett. Korábban három évig teniszezett, majd hét év focizás következett. Talán ennek is köszönheti a sportos és fitt alakját. Tímea elárulta: arra is kíváncsi volt, hogyan állja meg a helyét egy ilyen szituációban. Már el is mondjuk az eredményt: ügyesen! Nem kell megijednie annak, aki nem ismeri a modellkedés minden csínját-bínját, azért vagyunk ott a helyszínen, hogy segítsünk. A versenyre háromféle ruhával (bikini, sportos és alkalmi) kell készülni. A szervezők nem szabnak korlátokat, mindegyikből többfélét is hozhat a pályázó, majd az alkalom eldönti, hogy melyiket szereti jobban a kamera.

Kaliczné Botló Anasztáziát szintén érdekelte, miként zajlik a Tündérszépek verseny, illetve milyen a fotózás.

Benkő Sándor Kaliczné Botló Anasztáziát fotózza Forrás: Horváth Balázs

– A barátok, rokonok mondogatják nekem, hogy milyen csinos vagyok, a versenyen szeretném ezt is lemérni – tette hozzá. – Fotózáson korábban még nem voltam. Kicsit izgultam, hogy mi vár rám. Utólag belátom, feleslegesen, mert végig oldott és vidám volt a légkör. Van egy egyéves gyermekem, és már csak emiatt is szeretnék bizonyítani. Azt, hogy anyaként is lehetünk csinosak.

Kasza Klaudiától, akit még a múlt héten fotóztunk, megtudtuk: mindig is szerette volna kipróbálni magát egy szépségversenyen, és erre a legmegfelelőbb a Tündérszépek volt. Az önbizalmát is szeretné erősíteni. Azért, hogy mindig jó formában legyen, sokat tesz. Mivel irodai munkát végez, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szabadidejében sokat mozogjon. Rendszeresen jár konditerembe és kick-boxra. Amikor pedig teheti, kirándul.

Kasza Klaudia képsorozatából. Indulhat a verseny! Forrás: Benkő Sándor

Mint arról korábban beszámoltunk, 2022-ben már negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre december 15-étől regisztrálhatnak a 18–29 év közötti hölgyek. Az előválogatóra március közepéig lehet jelentkezni, stábunk folyamatosan értesíti azokat a szépségeket, akik Vas megye legszebb lányai között szerepelhetnek. Már nem kell sokat várni, és a vaol.hu weboldalon megtekinthetők lesznek a fotók. Jelentkezés és bővebb információ a www.tunderszepek.hu oldalon.