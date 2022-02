Az apa feldúltan érkezett és még mindig zaklatott – hogy miért, az később kiderül a történetből. Azt állítja, hogy törékeny kislányát tavaly december 14-én annak egyik csoporttársa, egy sajátos nevelési igényű (SNI) ötéves kisfiú „nekicsapta” az óvodai szekrénynek. Mint mondta, a fiúnak már korábban is volt „ügye”, egy „közel kétéves történetről van szó”, amiben nemcsak ők, hanem más családok is érintettek: volt olyan gyerek, akit fejbe dobott, és egy ablakot is kitört. Az eset után kérésére rendkívüli szülői értekezletet hívott össze az óvodavezető január 13-án.

Ott volt lehetősége közölni felháborodását, amiért kislánya és a többi gyermek testi épsége veszélyben van a csoportban az említett kisfiú miatt, és megkérdezni az óvodavezetőt, mit tett azért, hogy a gyerekek biztonságban legyenek. Az óvodavezető – az apa állítása szerint – azt mondta, hogy szakértői bizottsági vizsgálatot kért a kisfiúról és az óvodai pszichológus is megfigyeli a viselkedését, valamint hogy mindkét felet megérti: azokat a szülőket is, akik a gyermekeiket nehéz szívvel adják be olyan közösségbe, ahol SNI-s gyermek van, de a kisfiú szüleit is, akiknek a gyermeke a szakértői vélemény szerint integrálható egy normál óvodai csoportba. A történethez hozzátartozik, hogy a szülők kérésére a kislány azóta ugyanabba az oviba, de másik csoportba jár. Antal Csaba a szülői értekezlet után levelet küldött a jegyzőnek, amelyben azt kéri, hogy a „bántalmazó” gyermek szüleit kötelezzék arra, hogy körzetes óvodába vigyék át a gyermeküket. Később jelezte lapunk felé, hogy járt a jegyzőnél, de a beszélgetés nem alakult számára megnyugtatóan. Számukra az egyetlen elfogadható megoldást az jelentené, ha a lányukat bántalmazó kisfiú nem járna többé abba az óvodába. Mindezt a többi gyermek védelmében is mondja.

Az ügyben megkérdeztük az óvodafenntartó szombathelyi önkormányzatot: mi az álláspontjuk. Tudni-e, hogy pontosan mi történt? Mulasztott-e az óvoda? (Az apa tudomása szerint az óvónő szabadságon volt, a pedagógiai asszisztens és a dajka volt a csoportban.) Tettek-e, és ha igen, milyen lépéseket a helyzet megoldására, és vajon születhet-e olyan megoldás, ami olvasónk számára megnyugtató? Az önkormányzat reagált megkeresésünkre. Mindenekelőtt tisztázták: a fenntartásukban működő valamennyi óvoda integrált intézményként működik. Alapfeladatuk a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelésen és a gyerekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátásán kívül a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése is.

Ahogy szakértő bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermek nevelése is, aki mozgásszervi fogyatékkal él, érzékszervi sérült, hallássérült, enyhe fokban értelmi fogyatékkal élő, beszédfogyatékkal élő, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. Az SNI-s gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön. Mint írják: az önkormányzat által fenntartott óvodákban kizárólag olyan gyermekeket látnak el, akiknek az óvodai nevelése szakértői vélemény alapján integrált intézményben biztosítható.

A különleges bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztését két főállású városi pszichológus és három főállású, városi feladatot ellátó pedagógiai asszisztens segíti. 2021 szeptemberétől egy főállású pedagógiai asszisztens kezdett a Szűrcsapó óvodában. Azt írják, fenntartóként megismerték az ügy részleteit, az óvodában rendkívüli esemény nem történt. Az óvodavezető és kollégái a szakma szabályainak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el. Közölték azt is, hogy adatvédelmi szabályokra hivatkozva a szóban forgó panasszal kapcsolatban további felvilágosítást nem adhatnak. A panaszos édesapával több alkalommal egyeztettünk.

Legutóbb azt mondta, kislánya talán már nem szorong, beilleszkedett az új csoportba. A hétvégén aztán üzenet érkezett tőle: pénteken ebéd előtt telefonáltak neki az óvodából, hogy a kislány hányt. A szülők kórházba vitték, ott agyrázkódást állapítottak meg nála. Mint kiderült, egymásnak szaladtak egy társával az óvodaudvaron. (Azóta hazajöhetett a kórházból.) Az apa szerint ez megint felveti: nem úgy vigyáznak az intézményben a gyerekekre, ahogy kellene.