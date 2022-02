A 19. fordulóból elmaradt bajnokit pótolták szombaton a csapatok. A Falcóból ismét hiányzott Benke Szilárd. Míg a hazaiak Diggs és Hendlein játékára nem számíthattak.



A támadásban pontosabb Kaposvár kezdett jobban (3. perc: 7-3). Sok tiszta dobást rontott a Falco – de Váradi pontjai tartotta a lépést. Aztán egyre jobban belelendült a szombathelyi gárda, rendezte a sorait, többször egyenlített (7. perc: 12-12). A vezetést pedig Perl büntetőivel vette át másfél perccel a negyed vége előtt (14-16). Végül két ponttal megnyerte az első játékrészt a Falco (18-20). A folytatásban is fej, fej mellett haladtak a csapatok – a szombathelyi gárda több eladott labdával „segítette” ellenfelét. Hullámzott a játék, szerényen csorogtak a pontok. És mivel bő négy perc alatt csupán két pontot dobott a csapata, időt kért Konakov mester (14. perc: 23-22). Át is vette az irányítást a Falco: többek között Váradi, majd Somogyi is betalált távolról – most a Kaposvár kért időt (18. perc: 30-30). És sikerült megállítani a szombathelyi rohamokat. Golomán triplája nagyon kellett – így csak öt pontos hazai vezetést mutatott az eredményjelző a szünetben (20. perc: 38-33).

Fordulás után próbált gyorsabban, pontosabban kosárlabdázni a Falco – de akadozott a játéka. Így őrizte előnyét a remekül dobó Kaposvár (24. perc: 44-39). Időközben Perl aktivizálta magát, kezdet megszórni magát – egy triplával pedig fordított a csapatának (26. perc: 44-47). Kaposvári időkérés után is maradt az irányítás a Perl Zoltán vezérelte Falcónál. De meccsben maradt a házigazda: 48-53-as állásról kezdődött a negyedik negyed. a,it sok kihagyott dobással kezdett a Falco – Somogyi triplája vetett véget a nehéz időszaknak (33. perc: 52-56). Inkább a védekezésével tartotta magánál az előnyt a Falco. És talán kezdett fáradni a Kaposvár, mert egyre többet rontott (35. perc: 52-61). Fogyott az idő, a házigazda rohant az eredmény után, de nem tudott mit kezdeni a rutinos Falcóval – tíz pont fölé nőtt a szombathelyi előny (38. perc: 54-66). És innen már nem volt visszút a hazaiak számára. Biztosan, megérdemelten győzött a Falco KC.



Kaposvári KK–Falco Volvo Alpok Autó Szombathely 61-67 (18-20, 20-13, 10-20, 13-14)



Kaposvár, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T., Nyilas I., Kovács N.



Kaposvár: Hilliard 15/3, Plézer –, Price 14/6, Csorvási 2, Martin 15/3. Csere: Ford 13/3, Krnjajski –, Puska 2, Bogdán –. Edző: Nikola Lazic.



Falco: Váradi 15/6, Clark 8/6, Kovács B. –, Golomán 5/3, Keller 6/3. Csere: Perl 16/3, Hawkins 2, Barac 9/3, Somogyi 6/6, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.



Az eredmény alakulása. 3. perc: 7-3. 7. perc: 12-12. 14. perc: 23-22. 18. perc: 30-30. 20. 38-33. 24. perc: 44-39. 26. perc: 44-47. 30. perc: 48-53. 35. perc: 52-61. 38. perc: 54-66. Kipontozódott: –.

Pénteken az Oroszlány 80-74-re verte a vendég Nyíregyházát.