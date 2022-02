Minden évben dilemma a nyolcadikosnak és a szüleiknek a középiskola-választás: évekre befolyásoló döntést kell hozniuk összevetve a gimnáziumok, a technikumok és a szakképző iskolák lehetőségeit, figyelembe véve a tanulmányi eredményt, érdeklődést és hogy a felsőoktatás-e a távlati cél vagy első körben a szakmaszerzés és az érettségi, ami után a felsőoktatás kapuja még mindig nyitva áll.

A Bersekben az osztályfőnök segítségével már a hét elején minden nyolcadikosnak ki volt töltve a felvételi jelentkezési lapja, mondta el kérdésünkre Kovácsné Szabó Éva igazgató. Változó, hogy hova készülnek a gyerekek. Legtöbben a helyi középiskolákat preferálják, de van, aki Szombathelyre, Sopronba, Veszprémbe, Ajkára adta be a jelentkezését. Kozmetikus, autószerelő, pék-cukrász pályát választó is van köztük, más a fogászati asszisztens képzést nézte ki vagy a vendéglátóiparban képzeli a jövőjét. Olyanok is akadnak, akiknek nincs konkrét elképzelésük.

– A szülőkkel közösen öszszedugtuk a fejünket. A gimnáziumot azoknak javasoltuk, akiknek feltett szándékuk, hogy a felsőoktatásban tanulnak tovább. A technikum ugyanúgy érettségit ad, közben szakma is lesz a kezükben, és még később is megérhet a továbbtanulásra a fiatal, ezzel érveltünk. Többféle hasznos segítségünk is volt: pályaorientációs továbbképzésen vettem részt, ellátogatott hozzánk osztályfőnöki órára egy pályaválasztási tanácsadó pedagógus a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadótól, és eljutottunk a Pályaválasztási és Képzési Vásárra is Szombathelyre – mondja Horváth Márta osztályfőnök.

Mindenkinek azt javasolta: első helyen azt jelölje meg, ahová nagyon szeretne menni, utána jöhetnek az alternatívák, de legalább három helyet jelöljenek meg három különböző iskolában vagy egy iskolán belül több tagozatot. Március 21–22-én még egyszer „megnyitják a rendszert”, addigra már tudják a gyerekek, hogy hányadikak a felvételi sorban, akkor még lehet mozgatni az iskolák sorrendjét. Az iskolában évek óta részt vehetnek a nyolcadikosok felvételi előkészítő foglalkozásokon magyarból és matematikából. Az idén 21 végzősük van, hatan írtak központi felvételit.

Tamási Joel, Lakihegyi Letícia és Varga Barnabás osztályfőnökükkel, Horváth Mártával Forrás: Unger Tamás / Unger Tamás

Tamási Joel, Lakihegyi Letícia és Varga Barnabás izgultak a felvételin, azt mondják, nem volt egyszerű. Joelnek közepesen sikerült, az átlaga viszont jó, és saját bevallása szerint sosem tanult még annyit felső tagozatban, mint 8. első félévében. Minden szakot megjelölt a helyi gimnáziumban, ahová három idősebb testvére járt, de az a vágya, hogy bekerüljön a két tannyelvű képzésre.

A fiú a kőszegi fúvósoknál dobol – a zenében is fejlődni akar, aztán ki tudja, mit hoz a jövő. Letti is a Jurisichba készül a két tannyelvű tagozatra: 67 pontja lett, ami jó eredménynek számít, főleg magyarból a 39 pont. Jó nyelveket beszélni, kell az angol és a német is, könnyebb az elhelyezkedés, külföldön is a boldogulás – ezzel már tisztában vannak. Barnabás is a gimnáziumot jelölte meg: 30 körüli pontja lett mindkét tárgyból, neki a matek sikerült jobban. Ha kicsit több ideje van, az pluszpontokat jelentett volna, mondja. Április közepe-vége felé eldől minden. A végig kitűnő bizonyítványok után kihívás lesz a 2. félévet nem elengedni – nevetnek.