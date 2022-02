Brenner János vértanú pap halálát harminckét késszúrás okozta 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka, amikor sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából, ahol éppen másnapi prédikációjára készült. Indulása előtt a templomban nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az oltáriszentséget vitte, és kísérőjével együtt a dombtetőn keresztül vezető gyalogúton elindult Zsida község felé. Itt támadták meg, és szurkálták halálra bestiális kegyetlenséggel.

A fiatal pap az oltáriszentséget halálában is védelmezte. Bár a közelben lakók orvost hívtak hozzá, már nem tudtak rajta segíteni. 1957. december 18-án a szombathelyi Szent Kvirin szalézi templom családi kriptájában helyezték örök nyugalomra. A hatóságok a temetésre öszszegyűlt híveket haza akarták küldeni, a szertartást végül csak a kihirdetett időpont után engedélyezték. Brenner János sírján újmisés jelmondata olvasható: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik”.

A 26 éves rábakethelyi káplán az 1956-os forradalom utáni egyházüldözés mártírja volt, aki azért vált gyanússá, mert az akkori államhatalom rossz szemmel nézte, hogy fiatalokkal foglalkozott. Nemcsak hittanórákat tartott, hanem játszott is, sportolt is a gyerekekkel. Előfordult, hogy megfélemlítésére ismeretlen személyek fahasábokat hajigáltak elé, amikor kismotorral tartott hazafelé Farkasfáról, de ő ezt manőverezéssel kikerülte. Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános így fogalmaz: élete példakép, halála ábeli áldozat volt.

Brenner Jánost 2018. május elsején avatták boldoggá Szombathelyen, azóta csak erősödött az a törekvés, hogy a fiatalon meggyilkolt papnak méltó emléket állítsanak. Ennek egyik fontos állomása a Legyetek szeretettel! című film, amely hét vagy nyolc részben mutatja be Brenner János életét. Várhatóan idén decemberben tűzi műsorra a sorozatot a Hír Tv, de a készítők úgy tervezik, hogy angol nyelven külföldön is forgalomba kerül az alkotás. A szentgotthárdi önkormányzat rendkívüli vállalkozásnak tartja a film elkészítését, amelyhez minden segítséget megad a stábnak.

Annak érdekében, hogy a forgatás gördülékenyen menjen, együttműködési megállapodást is rögzítettek. A film főszereplője a szombathelyi Weöres Sándor Színház 29 éves színésze, Jámbor Nándor. A forgatás nagy dolog a vidéki színházaknak, merthogy Szombathelyről és a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházból is többen szerepelnek a filmben. Egy olyan lehetőség van most itt helyben, ami a fővároson kívüli művészek számára amúgy elég nehezen elérhető.

– Autentikus helyszíneken forgatjuk a filmet, a kezdés február 21-én Apátistvánfalván lesz. Sokat jelent nekem, hogy felkértek erre a szerepre, egyfelől azért, mert új területen próbálhatom ki magam, másfelől azért, mert a film egy megrázó történetet mesél el, aminek a jelenben is van üzenete – mondja Jámbor Nándor, aki a szombathelyi színházban tartott castingon győzte meg a film készítőit.

– Brenner Jánosról addig annyit tudtam, amenynyit illik. Azt például igen, hogy közintézményeket neveztek el róla, és azt is, hogy a Székesegyházban megtalálható az arcképe. De őszintén szólva a történetét csak felületesen ismertem. Mostanra, amennyire csak tudtam, beleástam magamat, elolvastam az életrajzi történeteit, megismertem az életének fordulópontjait, és nyilván kerestem az utat Brenner János lelkiségéhez is. A film viszonylag átfogó képet ad a rábakethelyi káplán életéről. Lesznek benne gyermekkori életképek is, de mivel nagyon fiatalon halt meg, csak egy viszonylag rövid életút bemutatására van lehetőség.

A filmes stáb és a színházak között hónapok óta lázas előkészítő munka folyt annak érdekében, hogy a forgatás és s színpadi munka harmonikusan együtt futhasson. A Weöres Sándor Színházban ugyanis új bemutatóra készülnek, Voltaire Candide-ját viszik színre teljesen új felfogásban. A szöveget Vinnai András adaptálta a szombathelyi társulat számára, a darab bővelkedik váratlan és szatirikus jelenetekben.

– Kimondottan filmes gyakorlatom nincsen, többször álltam ugyan kamera előtt kisebb filmes projektekben vagy statisztaként. Azt gondolom, nincs bevett recept vagy módszer egy filmes forgatással kapcsolatban, de erről egyelőre még nehéz is lenne bármit mondani, hiszen hétfőn kezdődik a forgatás, még előtte állok a nagy feladatnak. Bízom abban, hogy minden korosztályhoz sikerül közel vinni ezt a történetet, már csak azért is, mert a cselekménynek van egy mában játszódó történetszála. Nem árulok el titkot azzal, hogy egy ismerősnek ható fiatal srác próbálja meg visszanyomozni, hogy mi is történt 1957 telén Brenner Jánossal.

Az, hogy statisztaszerepre kérték fel a híveket és a ministráns, illetve a hittanos gyerekeket Jámbor Nándor szerint jót tesz a filmnek, hiszen így egy kicsit mindenkié lesz az alkotás. Ez azoknak különösen fontos, akik ma is ott élnek, ahol egykor Brenner János szolgált. Bill Chamberlain brit producer jóvoltából pedig külföldön is megismerhetik ezt a történetet, amely igazából határokon átívelő eseményeket mutat be.

– Egyelőre nem méricskélem, hogy film vagy színház, most azt mondom, hogy hozzám eredendően mégiscsak utóbbi áll közelebb, hiszen ebben élek nap mint nap, nekem ez az életformám. Most már egy szép szeletét éltem meg az életemnek Szombathelyen. Szinte az egész napot a színházban töltöm, a városban kapcsolódok ki, szóval nekem most Szombathely az otthont jelenti.

Jámbor Nándor Szilágyi Andor rendezővel előzetesen végigjárta a forgatási helyszíneket, így is közelítve a főszerephez. A munka hétfőn kezdődik, és először a Brenner János meggyilkolása körüli eseményeket veszik fel, így haladnak aztán visszafelé az időben. Nándor naponta ingázik majd egészen május közepéig, akkorra várható ugyanis a forgatás befejezése.

– Hogy mi az üzenet? – teszi fel magának is a kérdést a szombathelyi színész. Talán az, hogy most már lassacskán túl vagyunk egy világjárványon, aminek a nem tűnő nyomait nehéz lesz orvosolni. A magyar társadalom rendkívül megosztott és polarizált, az emberek inkább elfordulnak egymástól, mintsem egymás felé fordulnának. Szerintem nem szabad hagynunk, hogy a világ alakulása felőrölje emberségünket és az egymás felé nyitottságunkat. És amennyire csak lehet, érdemes a mindennapokban is szeretettel lenni embertársaink iránt. Legyetek szeretettel! – ezt üzeni Boldog Brenner János is. Jó lenne megfogadni.