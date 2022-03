“Tágas, rendezett családi ház eladó Szombathelytől 15 percre, Nemesbődön. Az 1997-es épület telekhatárra helyezett, Dny-i tájolású, jó elrendezésű. Földszintjén 94 m2 a lakótér. Ebben nappali, étkezős konyha és egy háló, Wc, fürdő rész, valamint egy háztartási helyiség kapott helyet. A 2002-ben beépített tetőtér ezt még 84 m2-el bővítette. Fent 3 szoba, egy nappali, tágas fürdő és egy tároló lett kialakítva. Emeleti fürdője teljesen új, modern. Dupla fürdőkád és zuhany is áll benne. Közvetlen erkélykapcsolata van. A tégla falazattal, Bramac cserép héjazattal készült ház ablakai fából vannak. Emeletén műanyag erkélyajtó és ablak is van. Fűtéséről és a melegvízről gáz-cirkó kazán gondoskodik. Emellett a nappali cserépkályhája is képes kifűteni a teret. A telek mérete 1346 m2. [...]”

