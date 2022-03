Ahogy arról korábban beszámoltunk, több szurkoló vitatkozott össze a 2021. október 9-én, Körmenden megrendezett Egis Körmend - Falco KC kosárlabda-mérkőzésen. A széleskörű adatgyűjtés, a beszerzett információk és kamerafelvételek elemzését követően a körmendi rendőrök megállapították, hogy egy 53 éves körmendi lakos elhagyta a saját szektorát és a vendégszektor korlátjánál egy vendégszurkolóval vitát kezdeményezett. Egy vendégszurkoló ezt észlelve kézmozdulattal jelezte, hogy távozzon onnan a körmendi férfi. Az 53 éves helyi férfi ekkor megragadta a vendégszurkoló kezét. A kialakult vitába többen is bekapcsolódtak, ezzel megzavarva a mérkőzés menetét is. A nyomozók a körmendi férfin kívül további kilenc személyt is gyanúsítottként hallgattak ki, akik a gyanúsítás ellen nem éltek panasszal. Többen beismerő vallomást tettek - tájékoztatta lapunkat a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság.

További három szurkolóval szemben előkészítő eljárást folytatott a Körmendi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Szabálysértési Előkészítő Csoportja, melynek eredményeként a Szombathelyi Járásbíróság valamennyi eljárás alá vonttal szemben pénzbírság kiszabása mellett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvényről és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége versenyrendszerében megrendezett sportesemény helyszínéül szolgáló sportlétesítményből hathavi kitiltást alkalmazott.

A Körmendi Rendőrkapitányság az 53 éves körmendi férfival szemben nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette, a másik kilenc szurkolóval szemben csoportosan elkövetett garázdaság bűntette megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást.

A szükséges eljárási cselekményeket a Körmendi Rendőrkapitányság befejezte és a keletkezett iratokat a Körmendi Járási Ügyészségnek megküldte.