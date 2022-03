Mostanra valamennyi képviselőjelöltet nyilvántartásba vettek. Egyébként a Vas Megyei Területi Választási Bizottság öt fellebbezést bírált el, de az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok döntéseit minden esetben helybenhagyta. A határozatok jogerősek, a kúria előtt egyiket sem támadták meg – mondta el érdeklődésünkre dr. Balázsy Péter, a szervezet elnöke.

A következő feladatuk a listás megyei részeredmény megállapítása lesz, az OEVB-k ugyanis jogorvoslati fórumként működnek, illetve megállapítják az egyéni választókerületek eredményeit is. Akad azonban tennivalójuk azoknak, akik külképviseleten szeretnének szavazni. Ezt a lehetőséget március 25-én 16 óráig lehet igényelni, illetve módosíttatni annak helyszínét. A külképviseleti névjegyzékből való törlést azonban március 30-án 16 óráig kérheti a választópolgár.

Dr. Balázsy Péter felhívta a figyelmet: az átjelentkezési kérelem benyújtási határideje szintén március 25-e 16 óra. Azt visszavonni április 1-jén 16 óráig személyesen vagy ügyfélkapun keresztül lehet. Mozgóurnát legkésőbb a választás napján 12 óráig lehet kérni vagy a helyi választási irodánál elektronikus azonosítást követően elektronikus úton (ügyfélkapu), vagy az illetékes szavazatszámláló bizottságnál meghatalmazás útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy által kézbesítve.

Az idei választás rendhagyó lesz, mert egyúttal országos népszavazást is tartanak a gyermekvédelemmel kapcsolatban. Ezért plusz egy szavazólapot is ki lehet majd tölteni, azon négy kérdés szerepel: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

Dr. Balázsy Péter, a Vas Megyei Területi Választási Bizottság elnökeként közölte: a népszavazás a szavazatszámláló bizottságok munkáját némileg megnehezíti, a folyamat hosszabb időt vehet majd igénybe