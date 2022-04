A belmagasság nem túl nagy, fejünk csaknem eléri a parasztfödém régi gerendáját. A hangulat szinte középkori, kis fiolák, színes üvegcsék vannak mindenütt, jobbnál jobb illatokkal. Az autentikus illatműhely menynyezetéről csokorban lóg alá a szárított kamilla és levendula. Van két különlegesség is.

– Az egyik orvosi zsálya, a másik olasz szalmagyopár, utóbbit úgy is hívják, hogy hamis curry, mert ha megdörzsölöd, teljesen olyan az illata, mint a fűszernek – segít ki Kiss Norbert házigazda, aki eredendően szombathelyi, onnan tíz éve került Szaknyérba. Közel három éve azonban Hegyhátszentjakabon rendezkedett be. Nem tartja magát nagy igényű embernek, megtalálta a számítását vidéken.

– A lepárlást több száz éves hagyományos technológiával, Portugáliában kézzel készített rézlepárlókban végzem. A műhelyben víz- és vízgőz-desztillációs eljárást alkalmazok. Illóolajaimhoz és hidrolátumaim hoz csak organikus körülmények között termesztett, illetve gyűjtött növényeket használok. Hozzáadott anyag, tartósítószer sem jöhet szóba. Ha nem számoljuk a termesztést és a gyűjtést, akkor betöltéstől számítva két órát jelent a lepárlási művelet – mondja bevezetésként Norbert, akit a természetközeliség és a gyógynövények vonzottak az Őrségbe.

Illóolajak, hidrolátumok, üvegcsék – régi tapasztalat, nagy tudás sűrűsödik itt össze

Forrás: Szendi Péter

Kétéves gyógynövénytermesztő iskolát is végzett, ez alapnak jó. A többi tudást tapasztalat útján szerezte. Azt mondja, leginkább német nyelvű irodalomból tudta továbbfejleszteni magát, a németek ugyanis a legprofibbak a technológiát illetően, tőlük sokat lehet tanulni. Az 1900- as évek elejéről már vannak jó anyagok, nagyjából háromszor 800 oldalon. A németek precízek, mindig alaposan megvizsgálnak mindent. Nem fogadják el, hogy valaki egyszer leírt valamit. Tehát nemcsak átveszik mások eredményeit, hanem meg is ismétlik az egyes kísérleteket, hogy biztosra menjenek. A magyar szakirodalom meglehetősen hiányos és sok a fals információ.

– Vannak az illóolajok és a hidrolátumok. Előbbi olajban, zsírban oldódó hatóanyagot jelent, utóbbiakat tévesen vizeknek – például rózsavíznek, levendulavíznek – hívják, de ez nem víz, hanem egy párlat, és oldott illóolajat is tartalmaz, tehát emulzió – részletezi Norbert, aki azonnal jelzi: illóolajat csecsemőknél, kisgyerekeknél nem alkalmazhatunk, a menta illóolaj például fulladásos rohamot is okozhat.

– De hidrolátumot lehet használni, erre jó példa a rózsahidrolátum. Ez ugyanis a napégésre használt spray egyik alapanyaga, a leégett bőrre bátran fújhatjuk gyerekeknek és felnőtteknek is. A levendulahidrolátum hatékony rovarriasztásra, szúnyog és kullancs ellen különösen jó. Állatoknál is használható, van például olyan ismerősöm, aki fehér hasú afrikai sünök kiszáradt bőrére alkalmazza. De csecsemők kipirosodott fenekére is kiváló. A valódi és hamis illóolajokról napokig lehetne beszélni, de tény: a piacon fellelhető portékák hatvan százaléka nem valódi, ez az árból is látszik. Amikor 35 ezer forintos illóolajat árulnak 500 forintért, az azért már több mint gyanús, mert annyiért nem lehet előállítani. Erre jó példa a citromfű, száz kilogramm növényben van tíz milliliter illóolaj. Jó tudni, hogy illóolajat belsőleg csak orvosi felügyelet mellett alkalmazhatunk, akkor is csak kis dózisban. Norbert műhelyében a legkülönlegesebb jelenleg a cickafark illóolaj, ez azért érdekes, mert fehér a virága, de lepárlás után kék lesz az illóolaja.

– Ami nekem még nagyon bevált, az a rózsahidrolátum, ez egy bizonyos fajta rózsából készül. Most nagyjából negyven tövem van ebből a százlevelű rózsából, ami közeli rokona a damaszkuszi rózsának. Mindkettő ősi faj, csak egyszer virágzik egy évben, de az illata páratlan. Rózsa illóolajjal amúgy nem foglalkozunk, ennek egyszerű oka van: négy tonna rózsasziromból lesz egy liter olaj, ehhez felfoghatatlan mennyiségű növényre lenne szükség. Kedvenc illatom a muskotályzsálya. Ebből készül a várandós nők olaja és hidrolátuma. Az utolsó pár hétben szokták használni, mert megkönnyíti a szülést. Azért is szeretem, mert attól is függ az illata, hogy melyik napszakban végezzük a lepárlást.