A fejlesztés egy korábban nyert pályázati forrásból valósult meg, de az önkormányzat saját erőből is folytatná a beruházásokat: egyebek mellett egy helytörténeti múzeum kialakítása szerepel a tervek között. Eredményesen zárta az előző esztendőt Mesteri: a Magyar falu programban útfejlesztésekre, továbbá új eszközök, egyebek között egy traktor beszerzésére pályáztak sikeresen.

A hónap végén megkezdődik a Ság hegy felé vezető út rendbetétele, a most rossz állapotú szakasz kőzúzalékos borítást kap, mellé pedig őshonos gyümölcsfákat telepítenek. A zártkerti pályázaton még őszszel nyert az önkormányzat – összegezte az elmúlt időszak fejleményeit Lórántfy Tibor polgármester. Hozzátette: az idén is több pályázatot beadtak, a legsürgetőbb egy tárolóhely kialakítása lenne a már elnyert eszközök számára. A rendezvények újraindítását célzó pályázaton egymillió forintot nyert Mesteri. Ennek egy részéből betlehemet vásároltak a télen, a többiből pedig fitneszeszközöket telepítettek a kastélyparkba.

A felnőttek számára is kiváló sportolási, szórakozási lehetőséget biztosító három elemet húsvétra birtokba vehetik az érdeklődők. A tervek szerint a jövőben bővíteni fogják az eszközök sorát.

Lórántfy Tibor szólt arról is, hogy saját erőből megvalósuló fejlesztéseket szintén terveznek. Szükség lenne például egy még hiányzó, de forgalmas helyen lévő járdaszakasz megépítésére, a most üresen álló egykori tejcsarnok épületét pedig helytörténeti múzeummá alakítanák. A tető javítása, a belső pucolás és a külső színezés után régi eszközök kapnak majd itt helyet. Az önkormányzat célja ezzel a fejlesztéssel az, hogy a fiatalok is megismerjék a település múltját, történetét. A kiállítandó tárgyak jó része már megvan, de szívesen folytatják tovább a kutatásokat, illetve fogadják a kiállítható relikviákat.