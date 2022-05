Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén arról beszélt, hogy az ukrajnai háborúval összefüggésben Brüsszel hat hónapon belül kivezetné az orosz kőolajimportot, az év végére pedig a finomított olajtermékek behozatalát is megtiltaná. Az orosz olajimporttilalomról a május 24-25-én esedékes uniós csúcstalálkozón születhet döntés. Itt azonban valamen - nyi tagállam – köztük Magyarország is – vétójoggal rendelkezik.

A magyar kormány már bejelentette, hogy élni fog ezzel, amennyiben addig nem születik valami észszerű döntés. A magyar kormány nem hajlandó elfogadni a magyar energiaellátás biztonságát leromboló döntést, Szlovákia és Csehország pedig csak abban az esetben, ha legalább három év haladékot kapnának, Brüsszel azonban erre egyelőre nem hajlandó. A Brüsszel által tervezett orosz olajimporttilalomról az utca emberét kérdeztük.

A szombathelyi dr. Szücs László szerint nemcsak az autósokat hozná nehéz helyzetbe a 700-800 forintos üzemanyagár, de az egész társadalomra súlyos hatással lenne, hiszen az olajhiány számos iparágat érint, így azok a termékek is jelentősen megdrágulnának, amelyekhez olaj kell. Drágulás persze mindenhogyan lenne, hiszen a szállítási költségek emelkedése mindenhova begyűrűzne. Tengerparti kikötők hiányában rendkívül nehézkes és költséges lenne az országba juttatni máshonnan az olajat, így orosz olaj nélkül nagyon nagy bajban lennénk.

Dr. Szücs László szerint a Barátság kőolajvezetéken érkező, viszonylag kedvező árú olajat szerződések biztosítják hazánknak, ha erről lemondanánk, a rezsicsökkentésnek is búcsút inthetnénk – tette hozzá. Nem pusztán az árak emelkedésről van szó – mondta egy férfi, aki szerint orosz olaj nélkül a teljes magyar gazdaság leállna, hiszen egyrészt a százhalombattai finomító leginkább csak orosz olajat tud feldolgozni, ráadásul nem is tudnánk kellő mennyiségben máshonnan érkező olajat beszerezni, a közúti szállítás pedig életszerűtlen. Szerinte ha meg is kapnánk 2023-ig a haladékot, azzal sem mennék semmire, hiszen ennyi idő alatt sem vezetéket, sem finomítót nem lehet építeni.

Kremser Csaba: az EU-ban minden ország más és más gazdasági helyzetben van, más és más a kitettsége az orosz olajjal szemben

Forrás: VN

A Szombathelyen élő Kremser Csaba azt gondolja, Brüsszel ezzel a döntéssel nem veszi figyelembe, hogy az Európai Unióban minden ország más és más gazdasági helyzetben van, más és más a kitettsége az orosz olajjal szemben. Míg Anglia, Franciaország, Németország viszonylag könynyen át tudna vészelni egy ilyen szintű energiaválságot, addig Magyarországnak ez maga lenne a halálos ítélet. Minden mindennel összefügg, mert míg az átlagember csak arra gondol, hogy nagyot drágulnának az üzemanyagok, az egész gazdaságunkra tragikus hatással lenne, ha az olajat csak alternatív forrásból, igen drágán tudnánk beszerezni – véli.