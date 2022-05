– Ennél szebb helyen nem lehet futóversenyt rendezni az országban, de Európában is benne lennénk a legjobb 3-ban ezzel az útvonallal – fejtette ki az elnök. Szalafőről indulva a lehető legkevesebb aszfaltos utat kell érinteniük a versenyzőknek. A gyerekfutamokkal kezdődött a program. Némethné Bogdán Beáta három gyermekével Pankaszról érkezett. Miközben a féléves Júlia édesdeden aludt a babakocsiban, a hétéves Réka és az ötéves Orsi ügyesen teljesítette a 400 méteres távot, és boldogan nézegették az érmüket.

AZ ÉRZÉKENYÍTÉS IS FONTOS: szombat reggel már nagy volt a nyüzsgés a szalafői sportpálya környékén. Az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület először rendezte meg az Őrségi futófesztivált a legszebb szeres településen. A gyerekek 400, 800 méteres és 2 km-es távra, a felnőttek 5, 12 és 21 km-es távra nevezhettek. Találkoztunk sárvári és ceglédi versenyzőkkel is. A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központból a szervezők meghívására hat fogyatékos lakót hozott el a mentálhigiénés csoport. Rába Tamás elmondta: az is cél, hogy érzékenyítsék a résztvevőket.