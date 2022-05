Ma van a múzeumi világnap, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót tegnap a Savaria Múzeumban, ahol a világnapi program mellett az aktuális fejlesztésekről, fontosabb kiállításokról, rendezvényekről is beszámoltak. Csapláros Andrea igazgató elmondta, a Savaria Múzeum is csatlakozik május 18-án a több száz ország közel 30 ezer múzeuma részvételével zajló múzeumi világnaphoz, ahol ezúttal az ország múzeumépületeit mutatják be, de azok legjelentősebb műtárgyait és alapítóját is megismerhetik az érdeklődők egy kisfilm segítségével, amelyből kiderül, hogy az ország szinte valamennyi múzeuma a századforduló környékén jött létre a város lakosságának akaratából, civil kezdeményezésre.

A múzeumigazgató ezután az elnyert pályázatokról beszélt. Elmondta, hogy a 2021– 2022-es évben eddig több mint 160 millió forintot nyertek, de miután adtak még be pályázatot, bízik benne, hogy ez az összeg növekedni fog. A Magyar Géniusz Programban tavaly elnyert 80 millió forintos pályázati támogatásból újítják fel a Vasi Skanzenben található malmot, amelyben a terveik szerint állandó kiállítás nyílik, és létrejön egy olyan belső tér is, amelyben múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tarthatnak. Június 2-án a Chernel család előtt tiszteleg a múzeum, ugyanis az ügyvéd, helytörténész, természetbúvár Kálmán kétszáz éve született, az ornitológus István pedig száz éve hunyt el. A Kubinyi-pályázaton elnyert 20 millió forintos támogatásból felújítják a múzeum kőtárát, a megújult lapidáriumot június 29-én 17 órakor nyitják majd meg a nagyközönség előtt. A múzeumban két magyar–osztrák, illetve egy magyar–német együttműködésben zajló projekt megvalósításán is dolgoznak.

Az egyikben a hagyományos népi mesterségek újjáélesztését segítik elő, a másikban régi gyümölcsfajtákat termelő mintagazdaságot hoztak létre, illetve a magyar– osztrák határtérség közös történeti és régészeti kínálatának turisztikai népszerűsítésében vesznek részt – sorolta. Szintén pályázati forrásból valósulhat meg az 1968–1975 közötti évek kultúrpolitikáját átfogóan bemutató kiállítássorozat is, amely a 3T (tűr, tilt, támogat) időszakát állítja középpontjába – közölte az igazgató. Hozzátette, augusztus 18-án a képtárban Megtört progresszió címmel nyíló kiállítás mutatja be az akkori alkotóművészek munkáin keresztül a korszakot. Ezt követi a Schrammelgyűjteményben az 1969-ben először megrendezett siklósi Kerámia Symposion alkotásaiból nyíló tárlat, illetve terveik között szerepel egy, a velemi textilműhely által létrehozott munkákból álló kiállítás is Velem ’75 címmel.

Sisi megkoronázásának 155. évfordulójához kapcsolódóan nagyszabású rendezvényt tartanak a múzeumban június 11-én, ahol dr. Császtvay Tünde irodalomtörténész és dr. Czetter Ibolya, az ELTE SEK tanára is előadást tart majd, de lesz rendhagyó tárlatvezetés és hársfaültetés is Erzsébet emlékére. Két héttel később, a Múzeumok éjszakáján ismét, vagy inkább még mindig Sisi lesz a középpontban. Ezen a napon többek között szó lesz az egykori királyné öltözködési, étkezési szokásairól és a korabeli média szerepéről, de jelen lesz egy Sisi-hasonmás is. A szegedi múzeum tudományos igazgatójának, a Sisi-specialista Medgyesi Konstantinnak rendhagyó tárlatvezetéséből pedig olyan titkokat is megtudhatunk Sisiről, amelyeket még maga a császár, Ferenc József sem tudott, például hogy az egykori királynénak volt egy tetoválás a vállán. Az igazgató a Sisi-kiállításról elárulta, hogy azt eddig már közel háromezren látták, ezzel pedig már most a múzeum egyik legsikeresebb tárlatává vált.

Horváth Soma, a város kultúráért is felelős alpolgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, a tavalyi pályázati pénzből megvalósított nagy sikerű kétnapos Tepsi fesztivált ez évben is megrendezik a skanzenben május 28-án, igaz, idén a fesztivált önerőből finanszírozzák, s csak egynapos lesz, de a programkínálat annál gazdagabbnak ígérkezik. A szűk három héttel később, június 16–17-én esedékes Bloomsday programjainak nyolcvan százaléka pedig idén a Képtár, Iseum és a Schrammel-gyűjtemény által alkotott múzeumi negyedbe költözik. Nemcsak itt kap azonban jelentős szerepet a múzeum, hiszen az Érezd Szombathelyt május 20-tól szeptember 30-ig tartó programsorozatából – amely minden hétvégére kínál valamilyen kulturális, művészeti vagy turisztikai eseményt – 41 program múzeumi lesz majd, ráadásul a múzeumi táborokba is lehet még jelentkezni. A szervezők a nagyobb rendezvények előtt újabb sajtótájékoztatókat tartanak majd, hogy senki ne maradjon le az aktuális programokról.