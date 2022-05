Szombaton és vasárnap délelőtt gyermekprogramokat is kínáltak, egyik nap Frédi Bábszínháza, másik nap a Szamóca Színház produkciója bűvölte el a kicsiket. Ez az időszak kedvezett a leginkább a kisgyermekes szülőknek, ugyanis ekkor leginkább az óvodás korosztály volt jelen a játékokon – így még a dodzsembe is bepattanhattak a legkisebbek is szüleikkel. Ezenkívül mindkét napon zenei csemegék közül is válogathatott a közönség: a színpadra állt többek között a Capito Gitárklub, a Gargantua, Szombathely Város Fúvós zenekara, Meggie és Horváth Tamás, valamint a Mokka Tribute Band. A munka ünnepére összegyűlt sokaságban feltűntek Szombathely legismertebb sportolói, akik szívesen találkoztak rajongóikkal. Megemlékeztek az idén május elsejére eső anyák napjáról is: a gyermekek és édesanyjaik szelfifal előtt fotózkodhattak a jeles nap alkalmából. Nem maradhattak el a kirakodósok sem: plüssöket és más gyerekjátékokat lehetett náluk megszerezni horgászattal, lövészettel és célba dobással.