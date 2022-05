A szoboravató ünnepségen Boldizsár László, a Csákánydoroszlói Civil Szervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy a „30 éve szabadon” Emlékbizottság meghirdetett pályázati lehetőségét használták ki, így kerülhetett a gyönyörű szobor Csákánydoroszló templomkertjébe. A pályázaton ötmillió forintot nyert a helyi civil közösség. A tervezés és a megvalósítás is Horváth József kőfaragó- és épületszobrász-mester nevéhez köthető, aki egy csaknem öttonnás ruskicai márványtömbből faragta ki az emlékművet. A monumentális alkotás egy hosszú hajú női alakot ábrázol, aki láncát letépve megnyitja a szabadság kapuját. – A pályázat és annak nyomán az emlékmű elkészíttetésének célja az volt, hogy Csákánydoroszlón is hozzájáruljunk a társadalmi emlékezet ébren tartásához, nemzeti identitásunk erősítéséhez, valamint a 20. század egyik legjelentősebb történelmi eseményének elismertetéséhez.

A projekt azonban csak akkor lesz igazán eredményes, ha a jelen és a jövő generációja a múlt ismeretében méltó módon tud emlékezni a határnyitásra, a rendszerváltásra – mondta Boldizsár László, aki egyúttal megköszönte a támogatást Magyarország kormányának, valamint a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak. A civil szervezet vezetője azt is kiemelte, a szoboravató ünnepség nem jöhetett volna létre dr. Kiss Sándor nélkül, aki nagy gonddal figyeli, megírja és lebonyolítja a pályázatokat a tervezéstől az elszámolásig. Nagy Gábor, a Vas Megyei Közgyűlés tanácsnoka beszédében felvillantotta a múltat, különösen a rendszerváltás körüli történéseket.

– Míg múltunk jelentősebb eseményeit a történelemkönyvekből ismerjük meg, addig a rendszerváltás időszakára többen személyesen is emlékezhetünk. Egészen máshogy közelítik meg azt az időszakot azok, akik átélték, mint azok, akik beleszülettek. Folyamatos igazoltatások, ellenőrzések voltak errefelé, ezeket sokan fel tudják idézni, hiszen a mindennapokban részesei voltak az állandó kontrollnak – mondta a szónok, aki a rendszerváltáshoz vezető út főbb állomásait is ismertette. – A rendszerváltás igazából akkor fejeződött be, amikor 1991. június 19-én Csapnál az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Az események nálunk egyedi módon mentek végbe, vér nélkül, békésen, megegyezéses úton – tette hozzá a tanácsnok, majd az új alkotást méltatta: benne van az a szabadságérzet, amit a rendszerváltáskor mindannyian éreztünk. Ez egy igazi remekmű. A szobrot – a leleplezés után – az alkotó, Horváth József mutatta be a jelenlévőknek. Elhangzott, hogy a tervezési fázisban nagyon sokat segített Andorka Fruzsina, aki éppen első gyermekét várta, de elvállalta a feladatot.

– A fő gondolatom az volt, hogy a megmintázott hölgy arca ne legyen személytelen, ezért is van az, hogy a nőalak egy picit hasonlít Niki lányomra. Az emlékmű meglepően nagy súlyú, nagyjából négy tonna, nagy kihívás volt a helyére állítani, ebben Joó György segített – mondta a mester. A köztéri alkotást Kiss György plébános áldotta meg, majd Horváth István, Csákánydoroszló polgármestere köszönte meg az együttműködő feleknek és az alkotóknak a munkát. – Az emlékműveket általában szomorú eseményekhez, világháborúkhoz, forradalmakhoz szokták kapcsolni. A most felállított emlékmű viszont olyan eseményt idéz, amelyre utódaink is szívesen emlékezhetnek – hangsúlyozta végül a polgármester.