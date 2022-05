Singh Viki énekes Mese a boldogságról dala csendült fel az aulában, majd a programhoz már csatlakozott intézmények vezetőit, az érdeklődő iskolák képviselőit, a Hatos-iskola pedagógusait, a szülőket, diákokat köszöntötte Molnár Krisztina igazgató. Azután utalva a dalra, feltette a kérdést: – A boldogság ma tényleg olyan elérhetetlennek és lehetetlennek tűnhet, mint egy tündérmese? És meg is válaszolta:

– Csak rajtunk múlik, hogy tudunk-e örülni a kicsi dolgoknak, értékeljük-e, amink van, hiszünk-e önmagunkban és tudunk-e örömöt adni másoknak. Mint mondta, először öt éve akart újdonságot vinni az iskolai keretek közé, ami a boldogságban segíthet. A tantestület foglalkozott az érzelmi intelligenciával, a pozitív gondolkodással, ő pedig rátalált a Boldog Iskolák címre. Kollégái támogatásával létrehoztak egy Boldog Iskola csoportot. 2018-ban adták be a pályázatot – azóta Örökös Boldog Iskola címmel is büszkélkedhetnek. Jó gyakorlatként bekerült bázisintézményi programjukba, amit az Oktatási Hivatal is támogatott. A Szombathelyi Tankerületi Központ iskolái közül 12 csatlakozott eddig a programhoz – tegnap megbeszélhették tapasztalataikat, a program hozadékait.

Köszöntőjében Fodor István tankerületi igazgató az iskola egyik legfontosabb küldetésének nevezte azt, hogy az életre felkészítsen; az élet legnagyobb céljának pedig, hogy boldogok legyünk benne. Az iskola, amelyik azt tűzi a zászlajára, hogy a nyiladozó személyiséget megtanítsa odafordulni a másik emberhez, a jót észrevenni benne, ahol a diákok azt érezhetik, hogy sok mindenre képesek, a legjobb irányba terel, mondta.

Forrás: Szendi Péter

Dr. Szarka Emese neveléstudományi szakértő, a Boldogságóra program fejlesztője, a Pozitív Pedagógia program szakmai koordinátora előadásában kijelentette: pedagógiai forradalmat visznek véghez szerte az országban azok, akik erős hivatástudattal, aktívan részt vesznek a programban, amely által fejlődik a gyerekek érzelmi, szociális intelligenciája. Majd a boldogságóra-pedagógusok munkáját, kommunikációs módokat mutatott be, és összegezte a pedagógiai stratégiájukat. Összességében elmondható: a pozitív élmény-állapotok pozitívan hatnak a mentális teljesítményre, pozitív állapotban megnyílik az elme, érdeklődőbb, kreatívabb lesz az egyén.

Bemutatkozott az egyik Boldog Iskola, az egyházasrádóci – Unger Zsuzsanna beszélt tapasztalataikról. Minden részt vevő Boldog iskolának emlékplakettet adott át Fodor István. Közülük jövőre az egyházasrádóci rendezi a következő találkozót – ők vették át a Vándorszívet.

A műsorban Nagy Regina Anna Aranyosi Ervin Boldognak lenni című versét mondta el, táncos produkcióval készült Reiner Dóra, Novák Tamás és a művészeti iskolás gyerekek; A Trilla Énekegyüttes Balázs Árpád Bodzavirág című kórusművét énekelte – vezényelt Bodáné Szabó Andrea; Mizda maja dunántúli népdalokat énekelt, Gombás Lőrinc pedig a testvére, Marcell versét szavalta.