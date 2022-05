Szerdán délelőtt tizenévesek érkeznek hosszú sorokban a Weöres Sándor Színházba: három nap alatt hatszor lép színpadra A Pál utcai fiúk csapata, összesen 1800, többnyire fiatal néző előtt. Réthly Attila rendezése, A Pál utcai fiúk nagy siker, a jövő évadban is repertoáron marad.

– Tele van a színház élettel – köszönti Szabó Tibor igazgató az előadással egy időben kezdődő sajtótájékoztató résztvevőit, aztán Petőfi Sándor A tintásüveg című versével örvendezteti meg alkalmi közönségét. Ezzel – mint mondja – egyfelől magára vállalja a tájékoztatókon is egyre inkább elmaradhatatlannak tűnő „produkciót”, másfelől utal arra is, hogy a színészek élete sosem volt könnyű. Ma sem az. Közönség nélkül biztos nincs színház. A csúcsra járó „boldog békeidőkben” 3400 bérletese volt a Weöres Sándor Színháznak, most 1600 van – Szabó Tibor azt mondja, nagy öröm volna, ha a jövő évadban legalább a korábbi csúcsot sikerülne megközelíteni.

Hozzáteszi: a vidéki színházigazgatók legutóbbi székesfehérvári találkozójának egyik közös tanulsága, hogy a járvány következtében megváltoztak a nézői szokások, kevesebb a bérletes, többen döntenek az utolsó pillanatban, nagyobb az óvatosság. A döntést megkönnyítendő a Weöres Sándor Színház a jövő évadra is meghirdeti szabadbérletét, amely a 2021–22- es szezonban kedvező fogadtatásra talált. A jövő évadban a szabadbérlet hat előadás megtekintését teszi lehetővé: a teljes kínálatból lehet produkciót és időpontot választani.

Az évadbérlet (Premier bérlet, hétköznapi bérlet, hétvégi bérlet, Mecénás bérlet) a teljes évadra szól, hét előadást tartalmaz. Lesz ifjúsági bérlet is, középiskolásoknak.

– A szabadbérletek május 19-étől a neten és a jegyirodában is megválthatók, az új évadbérletesek június 13-ától választhatnak bérletnapot maguknak – addig van módjuk a régi bérlettulajdonosoknak a bérletük megújítására. A Falco-bérlettel rendelkezők 10 százalék kedvezményt kapnak (és viszont), ehhez jöhet még a Szent Márton kártya révén igénybe vehető kedvezmény.

Szabó Tibor a lassan véget érő évadra visszatekintve utal arra: korábban gyakran érte az a közönségkritika a színházat, hogy hiányoznak a kínálatából a hagyományos színházi ízlésnek kedvező bemutatók. – Most kínáltunk ilyen előadásokat, de az irántuk való nem túl nagy érdeklődés ellentmond a korábban megfogalmazott kifogásnak. Úgyhogy járjuk a magunk útját – mondja a WSSZ igazgatója, akinek háta mögött látszik a Mesebolttal koprodukcióban bemutatott „Szólít a szörny”-előadás rangos Üveghegy díja is. A Szólít a szörny jövőre műsoron marad, ahogyan a hagyományosnak nem mondható, de annál nagyobb sikert hozó Candide is, valamint A Pál utcai fiúk mellett az Ájlávjú, a Pornó és a színházi nevelési előadások (Az ajándék, Antigoné). És akkor lássuk a 2022– 23-as évadot. A szeptemberi nagyszínpadi bemutató a Sirály – Csehov mindig aktuális –, Widder Kristóf rendezésében (a Vízkereszt-előadásban színészként láthattuk). Sardar Tagirovsky és a színészek nem tudtak összehangolódni a májusi előbemutatóig rendelkezésre álló időben, ezért volt szükség a váltásra.

Októberben a Márkus Emília Teremben láthatja a közönség Kleist Az eltört korsó című vígjátékát, a rendező a fiatal nemzedék tehetséges képviselője, Tárnoki Márk. Nagy Péter István a Candide után Martin McDonagh fekete komédiájával, Az inishmore-i hadnaggyal folytatja (novemberi bemutató a Márkus-teremben).

Zsótér Sándor Brecht–Weill Koldusoperáját rendezi meg a nagyszínpadon, bemutató decemberben, Kocsma Jenny szerepében Kiss Marit láthatjuk. Horváth Csaba és a WSSZ dramaturgja, Tóth Réka Ágnes átiratában, Horváth Csaba rendezésében kerül színre Móricz Kivilágos kivirradtig című színműve 2023 februárjában a nagyszínpadon. Márciusban jön az Egy kanál víz, David Mamet Pulitzer-díjas, 1983-as drámájából Rusznyák Gábor rendez kamaratermi előadást – Tóth Réka Ágnessel ő a fordító is. Béres Attila Feydeau-vígjátékkal tér vissza májusban, a Bolha a fülbe fordítója a Szombathelyen jól ismert Hamvai Kornél (ahogy az ír fekete komédiáé is). Bérleten kívül mutatja be a WSSZ februárban a Nagyapám, Frank Sinatra című monodrámát, amelynek szerzője-rendezője a Meseboltból ismert Veres András, előadója Szabó Tibor, akik mellől nem hiányoznak a zenészek sem. A múlt századfordulón vagyunk, amikor „kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk”. A Kutyabaj magyar ősbemutató lesz áprilisban, Horváth János Antal fordításában és rendezésében: Samuel Bailey színművének hősei számkivetettek a fiatalkorúak börtönében. Az előadás a Jurányi Inkubátorházzal koprodukcióban jön létre. A Hamlet hazatér színházi nevelési előadásnak készül, Némedi Árpád rendezésében. A társulati tablóról hiányzik a jövő évadban Endrődy Krisztián, Vlahovics Edit – és a Tháliába szerződő Jámbor Nándor.

Új társulati tagok: Mari Dorottya, Domokos Zsolt. Közben augusztusban lesz Karneválszínház is: az Orlai Produkciótól, Valló-rendezésben, Hernádi Judittal és Kern Andrással a színen.