Az idén június 16-án, csütörtökön kezdődik és augusztus 31., szerdáig tart a vakáció. A többség sakkozik a szabadságokkal, a nagyszülők segítségét kéri, iskolai ingyenes, napközi lehetőséget vagy tematikus tábort keres egy vagy több gyermekének. Pénztárcakímélő megoldást jelentenek és sok helyszínen megvalósulnak ötnapos Napközi Erzsébet-táborok. Az időtöltést és a napi étkezéseket június 20. és augusztus 26. között tíz turnusban a táboroztatási program finanszírozza a gyerekek lakóhelyén.

Idén is megnyitja kapuit az Egyházmegyei Karitász napközis tábora júniusban – a nardai plébániára várják majd az általános iskolásokat. Találtunk ingyenes tánc- és sporttábort is, amit egy alapfokú művészeti iskola szervez az egyik szombathelyi iskolában egész napos elfoglaltsággal, teljes ellátással. A tánc alaplépéseivel, más sportágakkal, egyéb kül- és beltéri programmal készülnek a gyerekeknek. A legtöbb általános iskola az évzáró után július 1-jéig szervez napközis táborokat a diákjainak: akár egy-egy napra is befizethetik őket a szülők.

Az egyik város ifjúsági fúvószenekara egyhetes zenekaros tábort szervez, ahol a leírás szerint a növendékek megismerkedhetnek a közösségben zenélés szépségével. Mindezt jó hangulatban, szabadidős tevékenységekkel, kirándulásokkal fűszerezve, napi ötszöri étkezéssel, próbákkal, vendégelőadókkal. Továbbra is népszerű és az idén is öt turnusban kínál elfoglaltságot a kézműves- és természetismereti, napközis tábor a Vasi Skanzenben.

Hirdettek 6–12 éves korú izgő-mozgó gyerekeknek ötnapos jóga- és sporttábort, nyelvi és kalandtáborokat, láttunk kercaszomori lovastábort, ahol kipróbálhatják a gyerekek a lovaskocsikázást, lovaglást, megismerhetik a lovak viselkedését, lóápolást, szerszámismeretet tanulhatnak és túrázni is viszik őket. Akkor élmény a nyár, ha víz is van: keresettek az úszótáborok és kínálat is van belőlük: nyolc turnusban hirdet az egyik sportiskola, már három és fél éves kortól, akár fél napra is. A kedvencünk az ötnapos, kicsiknek szóló lélekerősítő és lélekmelengető tábor a megyeszékhelyen.

Szolgáné Kiss Gabriella Bencével, Emmával, Leventével és Petivel az udvarukon, ami nyáron gyermekparadicsommá alakul

Forrás: Unger Tamás

A táborok jellemzően két vagy három étkezést kínálnak. Az árak a tábor hosszától, a napi étkezések számától és a kínált szolgáltatástól függően 25-50 ezer forintra rúgnak. Van példa testvérkedvezményre, és kevesebbet kell fizetni, ha valaki több hétre foglal helyet. Aki még gondolkodik, egy-két hétig megteheti – a jelentkezési határidő legtöbbször június eleje.

Egy négygyermekes szombathelyi családot kérdeztünk a nyári terveikről. Szolgáné Kiss Gabriella elmondta, másodikos lánya, Emma, néptánctáborba készül – az idén először ottalvósba, így kellően izgatott; az egyik bátyja, Peti, jégkorong- és horgásztáborba – ő a háromnapos iskolai ásványgyűjtő táborral már megkezdte a szezont; a másik testvére, Bence, focis táborán még gondolkodnak. Levente, a legkisebb fiú pedig még csak kilenc hónapos – nála még nem aktuális a táborkérdés. Egy hétre nyaralni készül a család, a többi időt a testvérek otthon az udvari gyerekparadicsomukban, játszóterükön, medencéjükben és a közelben lakó barátokkal töltik.

Egy-két napos horgászatok, kirándulások is beleférnek majd a nyárba. A szakemberek azt javasolják a szülőknek, próbálják megszervezni, hogy gyerekük barátokkal, osztálytársakkal, hozzájuk közel álló gyerekekkel menjen a táborba. Ha minden jól alakul, a táborozás emlékezetes lesz számukra, kiszakadva az iskolai környezetből, sok nevetéssel, önállóságot tanulva, észrevétlen fejlődéssel. Ehhez jól kell választani, a gyermek személyiségére, érdeklődésére tekintettel.