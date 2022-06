Balesetveszélyes helyzeteket teremthet az oladi kutyafuttatón kialakított agility-pálya – hívta fel a figyelmet dr. Kecskés László (Fidesz–KDNP) a legutóbbi közgyűlésen, egyben javasolta a terület elkerítését. Az önkormányzati képviselő egy szóval sem ejtette ki a száján, hogy az ebek játszóterére nincs szükség, dr. Horváth Attila szocialista politikus, a körzet képviselője azonban már akkor kilátásba helyezte: szavazást indít az oladi kutyafuttató megszüntetése ügyében.

Dr. Kecskés László még a közgyűlésen reagált: nem mondta azt, hogy szüntessék meg az agility-pályát, s megismételte: többen – akik kerékpárral vagy gyalog közlekednek a Dolgozók útján – aggályuknak adtak hangot. A vita a közösségi oldalon folytatódott, miután az alpolgármester a „megígért” szavazást egy bejegyzéssel erősítette meg. A hozzászólásokból látszik: sokan örülnek a kutyafuttatón elhelyezett eszközöknek. Ugyanakkor kiderült az is, okkal szólalt fel dr. Kecskés László.

Az egyik kommentelő azt írta: „Én is utálom a kerítést, de nemegyszer fordult elő, hogy kerékpárútra kifutott a kutya. Ilyenkor nem a kutya a hibás, hanem a gazdi! Amikor szólt az ember a gazdinak, alpári stílusban még neki állt feljebb (…).” Egy másik kommentelő pedig úgy reagált: „Miért nem lehet egy új kezdeményezésnek örülni? Max. be lehetne keríteni. Sok kutyus és gazdi örül neki, hasznosan tudja használni”. Más témában is megnyilatkoztak a kommentelők, jelezve, nem biztos, hogy az agility-pálya ügye a legnagyobb gondja az oladi városrésznek. Egyikük a két bevásárlóüzlet körül lézengő, kéregető hajléktalanokra hívta fel a figyelmet. Más pedig inkább a Gazdag Erzsi és a Kenderesi utcák rossz állapota miatt „aggódik”.

Megkerestük az ügyben dr. Kecskés Lászlót, akit meglepett az indokolatlan lejáratási szándék. Megismételte: nem tett javaslatot arra, hogy megszüntessék az agility-pályát, annak elhelyezésével kapcsolatosan fogalmazta meg aggályait. Hozzátette: a felelős állattartás nemcsak azt jelenti, hogy a gazdáknak felelősen kell gondoskodniuk házi kedvencükről, hanem azt is, hogy az állat másokra nézve ne váljon veszélyforrássá. Kimentünk az oladi kutyafuttatóhoz is, a helyszínen pedig a képviselő már azt mutatta: a hatalmas kutyafuttatón lehetett volna olyan helyet találni, ami nem néhány méterre fekszik a kerékpárúttól.