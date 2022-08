A szürke hétköznapokat a Kőszegre érkezők ezen a hétvégén valóban elfeledhetik, hiszen az egyébként is hangulatos utcákat már ellepték a jelmezesek, a város lakói képzeletben mindenkit visszarepítenek 1532 augusztusába. A kalandos időutazáshoz a történelmi városközpont nyújtja a tökéletes hátteret. Itt ma senki sem unatkozhat - nemcsak a szervezők felhívása utal erre, hanem a gazdag, családokat hívogató programsor is.

10 órától minden egész órában a várárokban gyermek ostromot mutatnak be, míg a várparkban élőszereplős ostrom-társasjátékra, a Jurisics-várban pedig apródpróbára hívják a vállalkozókedvű kicsiket egészen 16 óráig.

A Hősök tornyánál 13 és 18 órakor is koncertezik a Kőszegi tornyosok fúvós kvartett. De látványos programot ígér 14 órakor a Batthyány Lovas Bandérium, 14.30 órakor pedig a Nyugati Vármegye Vitézlő Rendjének lovasbemutatója is a várárokban. 15.30 órakor a Fő téren a Kőszegi Orientális Táncklub lép fel. 17 órakor a Fekete kerttől indul az ostrom felvonulás, a jelmezesek a Fő térre érkeznek majd meg. A nap fő attrakciójának 18.30 órától a várostrom ígérkezik, ezen támogató jegy váltásával lehet részt venni.

20 órakor Kőszeg Város Fúvószenekara a Jurisics téren ad koncertet, majd 21.30 órakor a Fő téren a Régi Világzene - szelindek koncertje zárja a szombati programsort. Természetesen mi is készülünk az eseményre, képgalériával és beszámolóval adunk majd ízelítőt a Kőszegi Ostromnapok hangulatából.