Főhajtás, koszorúzás, mécsesek és elismerések 1956 évfordulója alkalmából

Az 1956- os forradalom és szabadságharc 64. évfordulójára emlékeztek megyeszerte.

A szombathelyi városi megemlékezés a Jáki úti temetőben kezdődött tegnap a mártírhalált halt dr. Welther Károly, a forradalmi események egyik legjelentősebb helyi alakja sír emlékének megkoszorúzásával. A Március 15. téren katonai tiszteletadással vonták fel az országzászlót, majd az ’56-osok terén, a hősi halált halt nemzetőrök emlékművénél folytatódott az ünnep. Lechner Ferenc, az ’56-os Szövetség országos elnökségi tagja mondta el emlékező gondolatait. – Merítsünk sorsfordító forradalmunk, 1956 hősiességéből és tanulságaiból. A hazug világ elleni küzdelemben fogjunk össze, sorakozzunk fel az igazságosság zászlaja alatt, hogy győzedelmeskedjünk az ármánykodás ellen. Értékeljük helyesen és védjük meg magas szintű szabadságunkat. Ne engedjünk 1956-ból – fogalmazott. Az egybegyűltek főhajtással tisztelegtek az elesett szombathelyi mártírok emléke előtt, akiknek a neve olvasható a nemzetőrök emléktábláján, majd koszorúzás következett. A szombathelyi önkormányzat képviselő-testülete ünnepi közgyűlést tartott a Városházán.

Bük

„Azért oly szép ez a világ, mert a szíve Magyarország” – hallhatták ezt is a Bükön emlékezők. Szép szerelmem, Magyarország – ezzel a címmel szólt Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla műsora a városházaparkban. Még a Karácsonyi rege és a Süss fel nap is szólt: a magyar népről, a nemzetről, a hazáról folyt a dallam és a verssorok. – Az 56-os emlékmű három éve készült, negyedszer ünnepelhettek itt a bükiek – emlékeztetett dr. Németh Sándor polgármester. Maszkban és ünneplőben gyűltek össze a helyiek a ködös délelőttön, intézményvezetők, az önkormányzat és a civil szervezetek képviselői is. A járványhelyzetre tekintettel is ünnepi beszéd helyett szólt a műsor, aztán megkoszorúzták az emlékművet.

Celldömölk

Az Iskola téri ’56-os emlékhelynél megrendezett ünnepségen Bagicsné Sebestyén Zsuzsanna járási hivatalvezető-helyettes, Fehér László polgármester, Söptei Józsefné és Hencz Kornél alpolgármesterek, Rozmán László, a Sárvári Tankerület vezetője, Farkas Gábor jegyző, valamint a városban működő intézmények vezetői, a pártok és a civil szervezetek képviselői vettek részt, helyezték el koszorúikat. A Soltis-színház két színésze adott műsort, majd a temetőben Máté Lajos és Koloszár Zoltán sírjánál gyújtottak gyertyát.

Körmend

– Korlátozott körülmények között, de ugyanazzal a szívvel emlékezünk 1956-ra – hangsúlyozta V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője Körmenden, miután Bebes István polgármesterrel és Belencsák István alpolgármesterrel az 1956-os forradalom 64. évfordulója alkalmából a Hősök terén lévő kopjafánál koszorút helyeztek el. Azt már Bebes István, Körmend polgármestere emelte ki, hogy bár a vírushelyzet miatt az ünnepség elmaradt, bízik benne, hogy a városban minden szervezet megemlékezik a hőseinkről.

Kőszeg

Csütörtökön az országzászlónál Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára beszédében elmondta: „1956 a legfi atalabb nemzeti ünnepünk. Annyira, hogy még köztünk élnek a szemtanúk és a hősök. Az Alaptörvény világosan fogalmaz, amikor deklarálja, hogy a magyar szabadság az ’56-os forradalomból sarjad, mivel az ’56-os hősök személyes áldozatvállalásukkal a hazát minden elé helyezték.” Kőszeget szimbolikus helynek nevezte, hiszen itt húzódott a vasfüggöny, a rabság jelképeként is nyilvántartott határ. „A feladatunk most az, hogy továbbvigyük a forradalom lángját, megismerjük hőseink múltját, továbbadjuk gyermekeinknek a szabadságharc igaz történetét, és hazaszeretetre, kiállásra neveljük őket” – fogalmazott. A megemlékezők a kőszegi fúvósok vezetésével Tornay Endre András ’56-os emlékoszlopához vonultak át, ahol elhelyezték az emlékezés koszorúit és mécseseit.

Sárvár

Elmaradt Sárváron a megemlékezés a járványhelyzetre való tekintettel. Az Ady Endre utcai emléktáblánál és Abai Imre mártír plébános emléktáblájánál Kondora István polgármester, dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek, valamint dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző és dr. Bankits László aljegyző helyezte el az emlékezés koszorúit. Sárvár vezetői a Soproni úti temetőben is lerótták tiszteletüket. Török István ’56-os mártír sírjánál egykori vádlott-társa, Büki Lajos és a Magyar Nemzetőrség Török István nevét viselő Győr-Moson-Sopron megyei szövetségének képviseletében dr. Czapáry-Martincsevics András is jelen volt. Koszorú került Mezőfi Géza rendőrtiszt, ’56-os forradalmár sírjára és a megtorlás idején Sárvár környékén menekülő és agyonlőtt diákok, Sándor Béla és Bognár Gábor sírjára is. A polgármester felkérésére Németh Ernő, a Gárdonyi Általános Iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet, amelyet a városi televízió közvetített élőben.

Szombathely

Ünnepi közgyűlést tartottak a megyeházán október 22-én a képviselők nélkül, az október 23-a alkalmából kitüntetettek részvételével. Köszöntőjében John F. Kennedy amerikai elnököt idézte Majthényi László megyei elnök: „1956. október 23-a az a nap, amely örökké élni fog a szabad emberek és szabad nemzetek krónikáiban, az öntudat és a bátorság napja volt. Nincs még egy ilyen nap, amely világosabban bizonyította volna az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármilyen nagy áldozatot is követel.” A Vas Megyei Közgyűlés Széll Kálmán-díjat adományozott Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízottnak, Gróf Batthyány Lajos-életműdíjat prof. dr. Engert Zoltán Vendel PhD osztályvezető főorvosnak, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház stratégiai igazgatójának; Berzsenyi Dániel-díjat dr. Gál József nyug. pedagógusnak és helytörténésznek. Pungor Ernő-díjat kapott Miszlivetz Ferenc szociológus, történész, egyetemi tanár, az MTA doktora, az iASK főigazgatója; Markusovszky Lajos-díjat dr. Király István, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház központi radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa; Békássy Ferenc-díjat Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár gyűjteményvezetője; Fazekas Péter-díjat Szabóné Fülöp Ida vezető építész, tervező; Batthyány-Strattmann László-díjat Oláh Jánosné, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének elnöke; Jurisics Miklós-díjat dr. Tiborcz János rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője; Lóránt Gyula-díjat Koltay Árpád, a Kőszegi Sportegyesület teniszszakosztályának vezetője; Vas Megyei Értékdíjat a Vaskeresztesi Német Hagyományőrző Csoport. Elnöki emlékérmeket is átadtak. Az ünnep zárásaként Harangozó Bertalan kormánymegbízott mondott beszédet, kiemelve, hogy akkor leszünk méltóak 1956 hőseihez, ha a mindennapi feladatainkat áldozatkészen teljesítjük. A Kámoni Arborétumban Bánó István, a Szombathelyi Erdőgondnokság egykori vezetője állított emlékművet ’56 hőseinek 1957 tavaszán. Az erdőmérnök előtt is fejet hajtva a Kámoni Arborétumért Egyesület szervezett pénteken megemlékezést. Előszavában Károly Frigyes elnök az arborétum emblematikus pontját úgy jellemezte: az ész diadala az erőszak felett. Dr. Pál Ferenc levéltárosnak adta át a szót, aki azzal indított: gyakran jelképekben és sztereotípiákban gondolkodunk. ’56 jelképe a pesti srác, aki halált megvető bátorsággal várja, hogy eltiporja az orosz tank. Jóval többen vallhatják azonban maguknak szellemi örökségül a forradalmat. 1956 első emlékét is vidéken, Szombathelyen állította fel egy erdész, telve a reménnyel, hogy mire a fák megnőnek, ismét lehet olyan kormánya az országnak, amely a nép akaratából kerül hatalomra. Civil szervezetek és a megyei önkormányzat képviselői is koszorúztak.

VASVÁR

A Főszolgabíró téren, az ’56- os emlékműnél V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, majd a város, a pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat. Ezúttal az önkormányzati kitüntetéseket is a koszorúzás szabadtéri helyszínén adták át.