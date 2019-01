Megyeszerte megünnepelték az új év beköszöntét: jókedvben nem volt hiány

Partik és tűzijátékok, koncertek és csobbanások – megyeszerte alaposan megünnepelték a szilvesztert. Néhány városba mi is bekukkantottunk.

Szilveszter a szombathelyi Fő téren

A tavalyi szilveszteren is sok szombathelyi család, baráti társaság, fiatal vagy idősebb pár gondolkodott úgy, hogy az újév beköszöntét mégiscsak legjobb a többi szombathelyi társaságában, a város főterén megvárni. Sokan a pezsgőt is hozták magukkal.

Lehet, hogy sokan egy évben egyszer, itt futnak össze rég látott ismerősökkel, volt munkatársakkal. A kora esti órákban még nehezen hízott a tömeg, a diszkó és a Save Ass keményen hasító rocknótái viszonylag kevés embert bátorítottak bulizásra. A forralt borral a kezükben sétálók közül az idén különösen sokan öltöttek valamilyen vicces fejfedőt, maszkot vagy parókát. Tisztes családapák virítottak tarajos vagy göndör hajkoronában, a hölgyeknél ezúttal a bájos nyuszifülek vitték el a prímet. Nem volt nehéz azt sejteni, hogy a csípős időben sapka helyett is jól jön egy masszív műanyag hajkorona… Aztán, ahogy közeledett az éjfél, egyre többen állták körül a színpadot és az előtte álló hatalmas karácsonyfát. Nem maradhatott el a közös viszszaszámlálás, majd a Himnusz hangjai után hagyományosan dr. Puskás Tivadar polgármester köszöntötte elsőként a szombathelyi polgárokat. „2018 elballagott, és itt van 2019, az az év, amikor száz éves a Szombathelyi Haladás. Ez az év a továbblépés éve lesz, amikor mindenki eléri, amire vágyott” – biztatta a közönséget, akik közül a színpad körül állókat pezsgővel is megkínálta az önkormányzat. A tűzijáték után a Balkan Fanatik is a húrok közé csapott, bizonyítva, hogy a magyar népdalhoz szinte akárhogy nyúlnak, abból fergetegesen jó produkció lesz. A megyében is szétnéztünk.

Jótékony mulatság Vépen

Telt házas jótékonysági szilveszteri buli zárta az évet a vépi művelődési házban. Már novemberben elfogytak a jegyek, összesen 120-an mulattak az óév utolsó éjszakáján a helyszínen. Fiatalok, középkorúak, idősebbek is részt vettek a városi szilveszteren, ami évek óta sikeres rendezvény. Batyus bál volt a mostani is: mindenki maga vitte az ételtitalt, a sör- és borkorcsolyákat. Kínálták egymást a szomszédok, a barátok, a régi ismerősök. Derdákné Rózsa Hajnalka fő szervezőtől megtudtuk, ez alkalommal jótékony célt is szolgált a bál: a helyi Vadvirág óvodásoknak gyűjtöttek. Azt is elárulta: sokan megmozdultak a gyerekekért, gáláns felajánlást tett például az egyik vasi gyógyfürdő és egy sportáruház is. Végül kiderült, szép összeget, 180 ezer forintot tudnak átadni, ennyi gyűlt össze az adományokból. Összeszokott páros, a Dancing duó zenélt az idei eseményen – jól ismerik egymást a közönséggel, ez is hozzátett a jó hangulathoz. Az asztaltársaságok meglepetés-tűzijátékkal is készültek, a tombolasorsolás, amelyre vépi vállalkozóktól és a bál vendégeitől is érkeztek felajánlások, még ezután következett. Hajnali fél hatig buliztak a legkitartóbbak.

Tánc és medenceparti Sárváron

Szabad téren táncolva, úszómedencékben lazulva s számtalan vendéglátóhelyen is lehetett szervezett módon, közösen búcsúztatni a városban az óévet. A fürdő zsúfolásig megtelt a népszerű szilveszteri medencepartiján, ahol fellépett a Princess Hegedűtrió és a sztárvendég Freddie. A Sárvári Szilveszter este a Posta téren zajlott, ahol a zenéről a Retro Voice együttes és Retro DJ Imre László gondoskodtak.

Bállal búcsúztatták az óévet Őriszentpéteren

Őriszentpéteren hagyományosan a művelődési házban megrendezett szilveszteri óévbúcsúztató bállal várták az új év beköszöntét. Az Őriszentpéterért Egyesület által szervezett zenés-táncos estre mindenki maga készítette étellel érkezett: sós és édes sütemények, szendvicsek, hidegtálak sorakoztak az asztalon. A mulatságot az éjfél szakította félbe, az új esztendőt pezsgős koccintással köszöntötték, közben a tűzijáték színei gyönyörködtették a városban élőket. Az ünnepi perceket követően folytatódott a bál, hajnali négyig ropták a táncot az őriszentpéteriek. A Polgárőr Egyesület pedig január 1-jén a városközpontba hívta az ünnepelni vágyókat, 18 órától pezsgővel, virslivel, illetve városvezetői köszöntővel üdvözölték az új esztendőt.

Kicsik és nagyok Jánosházán

Jakab Noel is ott volt a „nagyokkal” a szilveszteri bulin, amit már hagyományosan ren dezett meg a jánosházi ön kormányzat. A 2019-es év köszöntésére kicsi lett volna a báziskonyha; olyan sokan voltak, hogy ezúttal a művelődési házban búcsúztatták az óévet pezsgővel, tánccal.

Mokka-buli a belvárosban Celldömölkön

Celldömölkön az elmúlt napokban a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőben lehetett melegíteni, illetve edzeni december 31-re – a családbarát fürdő speciális programokkal készült, külön fi gyelmet szentelve a gyerekeknek. Szil veszterre megteltek a mulatságokat szervező helybeli éttermek is. Az év utolsó napján pedig már délelőtt elkezdték építeni a Dr. Géfi n téren, a művelődési központ előtt a színpadot, amelyen este tízkor a Mokka Tribute Band lépett föl, hogy a lelkes celldömölki sokasággal együtt zenével jusson el az új esztendőhöz. (Bár tetőt is szereltek a zenészek feje fölé, az eső-hó elleni óvintézkedésre szerencsére nem volt szükség.) Éjfélkor polgármesteri vezénylettel és köszöntővel énekelték el az ünneplő celldömölkiek a Himnuszt, hogy aztán fénycsóvás jókedvben ünnepelhessék tovább a beköszönő 2019-et. A város – Kemenesalja központja – életében különösen fontos lesz ez az esztendő: éppen negyven éve, vízkeresztkor (január 6-án) kapta meg (újra) a városi rangot a több településből összefonódó Celldömölk, ahol hamarosan megünneplik a jeles évfordulót. Sőt: az egész év a születésnap jegyében telik.

