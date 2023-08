A férfi kalapácsvetők vasárnapi döntőjében 17 óra 15 perckor jelentek meg a versenyzők a Nemzeti Atlétikai Központ küzdőterén. Az első körben az ötszörös vb-győztes Fajdek rögtön egy idei csúccsal jelentkezett be kerek 80 méterrel, amire Bence szintén szezoncsúccsal, 80,82-vel válaszolt és az élre állt – szinte hallani lehetett, ahogy a mázsás terhek legördültek a válláról. A nagy esélyes Nowicki 79,14-gyel indított, Katzberg tudott még 80 fölé dobni (80,18). A folytatásban Nowicki is feljavult, 80,70-nel jött fel Bence mögé, aki érezhetően felszabadulttá vált, hiszen a harmadik sorozatban egy újabb fantasztikus dobással megszilárdította első helyét új egyéni csúcsával, 81,02-vel! Úgy tűnt, a Dobó SE kiválósága eleinte nem nagyon hitt a javításban, mivel a nagy kiáltás elmaradt, de amikor kiderült, hogy 81 fölé ért, örömében kirohant a küzdőtérről a lelátón helyet foglaló mestereihez, Németh Zsolthoz és Németh Lászlóhoz. Az csak később derült ki, hogy ezt elvették tőle, mert a cipője orra csípte a dobókör peremét. Aztán jött az újabb hír, miszerint a riválisok egyike a 80,82-t is megóvta. Háromkör után Halász, Nowicki, Katzberg és Fajdek volt az első négy sorrendje, valamennyien a dobogóra pályáztak. A negyedik körben Fajdek és Katzberg sem tudott előre lépni, Nowickinek viszont sikerült, 80,83-mal, egyetlen centiméterrel előzte meg Bencét, aki rögtön a lengyel után következett és bár újfent nagyot dobott, 80,59-cel megerősítette második helyét. A végig kiegyensúlyozottan, 80 méter közelében dobó kanadai Katzberg keze az ötödik sorozatban nagyon elsült, 81,25-tel az élre állt, és bár javított Nowicki is, 81,02-vel maradt a második pozícióban. Őrületes izgalmak közepette várhattuk az utolsó, hatodik kört, bőven benne volt Bencében a 81 méter. Azonban Nowicki és Bence sem tudta túldobni már, így borítva a papírformát a kanadai nyakába került az aranyérem, Nowicki lett a második. Bence megszerezte a magyar csapat első érmét, egy bronzmedált.