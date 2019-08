A bűntényekről és a megelőzésükről

Mit mutat egy bűnöző kézírása? Milyen egy rendőrautóban ülni? Csehimindszenti és csehi résztvevők is tanulhattak az olaszfai bűnmegelőzési napon.

Az internet egy óriási könyvtár, ami jó dolog, de veszélyeket is rejt – erről szólt Balázsfalvi Gusztávné interaktív előadása a Berzsenyi Dániel Könyvtár jóvoltából az olaszfai bűnmegelőzési napon. A helyi önkormányzat a környező falvakban is meghirdette a programot, érkeztek Csehimindszentről, Csehiből felnőttek, gyerekek, hogy hallhassák például azt is: az internet nem felejt, amit felteszünk, az ott is marad.

A Vasvári Rendőrkapitányság munkatársaitól a résztvevők a drogprevenció nehézségeiről is értesültek, láthattak különféle kábítószertípusokat. Aki lelkesen sorban állt, az ujjnyomatán túl még a tenyérnyomatát is hazavihette emlékbe „büntetlenül”.

Bűnmegelőzési nap nem múlhat el szirénázó rendőrautó nélkül, a gyerekek beülhettek az autóba és szirénázhattak is. Lókiné Csarankó Melinda grafológus arról mesélt, mit rejt a bűnözők kézírása, mit mutatnak meg a személyiségünkből a leírt betűink, mondataink. A Vas Megyei Polgárőr Szövetség is képviseltette magát, játékokkal várták az érdeklődőket. Nagy sikert aratott a Szombathely-Vasvár Sakura Karate Klub: önvédelmi technikákat és a lefegyverzés különböző módszereit mutatták be.

A Bűntény a könyvtárban című, felnőtteknek íródott, játékos feladat közben a gyerekek kipróbálhatták a „részeg szemüveget”.

A programok közben a helyi művelődési ház udvarán főtt a finom, ínycsiklandó étel. Következett a közös vacsora, zenével, és még az időjárás is kegyes volt az egybegyűltekhez. A vendégül látott csehi és csehimindszenti gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat, és a jövőben igyekeznek minél több hegyháti rendezvényen részt venni.

Civil/Pápai Viktória