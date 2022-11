A Netflix kódokat manuálisan is használhatjuk a böngészőben:

1. Látogassk meg a netflix-codes.com webhelyet számítógépen vagy mobil böngészőben.

2. Keressük meg a felfedezni kívánt műfajt vagy alműfajt.

3. Egy másik lapon írjuk be, hogy <http://www.netflix.com/browse/genre/SZÁM> , de cseréljük ki a SZÁM -ot az adott műfaj vagy alműfaj kódjával.

4. A Netflixen áttekinthetjük az elérhető címeket.

+ 1 tipp: így kell kikapcsolni a Netflix előzetesek automatikus lejátszását

Van akit zavar, hogy az automatikus lejátszás örökösen elindít egy előzetest minden alkalommal, amikor néhány másodpercre megállunk a műsor címe felett. A mozgóképek és hangok kéretlen áradata különösen akkor zavaró, ha konkrét filmet vagy tévéműsort keresünk.

Szerencsére ki lehet kapcsolni:

1. Jelentkezzünk be a Netflixbe egy webböngészőből.

2. Válasszuk a Profilok kezelése opciót a menüből.

3. Válasszuk ki a frissíteni kívánt profilt.

4. Vegyük ki az Autoplay previews while browsing on all devices elől a pipát.

Legyünk türelmesek, eltarthat egy kis ideig, amíg a beállítás módosítása életbe lép.