A férfi kezébe vette a táblagépet, majd megharapta egy veszett denevér

A South Hamptonban élő Roy Syvertson a helyi televíziónak számolt be a múlt héten történt esetről.

An 86-year-old South Hampton man is warning neighbors after he was bit by a rabid bat last week inside his home. The animal had found a hiding place in Roy Syvertson's iPad case. https://t.co/1WzB3E2XR4 pic.twitter.com/He75Wyr6fJ

Elmondta, hogy éppen be akarta zárni a tabletjét, amikor valami belemart az ujjába. Először azt hitte, hogy méhcsípéssel van dolga, amikor azonban rájött, hogy egy denevér harapta meg az ujját, megpróbálta a tokban tartani az állatot, amelyik a táblagép hátoldala és a tok között rejtőzött el.

Roy Syvertson is at Exeter Hospital again… for a rabies shot. He was reading the news on his iPad last week when he was bit by a rabid bat lodged in the flaps of his iPad case! 😱🦇 #WBZ pic.twitter.com/aFjipRxO6c

