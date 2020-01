Az igazgató saját házában vészelték át a tűzet a vadaspark lakói

Az Új-Dél-Wales-i Mogoban található állatkertet maguk a gondozók mentették meg a tűztől, miközben a város súlyos károkat szenvedett.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Az ausztráliai Új-Dél-Walesben egy állatkert az ott dolgozók személyes bátorságának köszönhetően menekült meg a környékén pusztító tűzvésztől – számolt be róla a BBC News szerdán.

Új-Dél-Walesnek azon a részén, ahol a Mogo Állatkert is található, kedden evakuálást rendeltek el a hatóságok a bozóttűz terjedése miatt. A park személyzete azonban úgy döntött, hogy nem hagyják magukra az állatokat, hanem megpróbálják megmenteni őket.

Az állatkertben különösen sok főemlős, számos zebra, zsiráf és orrszarvú él. A legtöbb példányt a park területén sikerült biztonságba helyezniük, de a majmok, pandák és egy tigris is az igazgatónál talált menedéket, aki saját házába fogadta be őket.

Chad Staples, az állatkert igazgatója „apokaliptikus” állapotokról számolt be, mint mondta, úgy érezte magát, mintha az Armageddon érkezett volna el. Az állatkertje felkészült a tűzvészre, a gondozók pontos terv szerint menekítették az állatokat. Minden éghetőt eltávolítottak a közelükből. A nagyobb testű állatokat, az oroszlánokat, orangutánokat biztonságos éjszakai szállásaikra költöztették be, hogy védjék őket a tűztől és megőrizzék nyugalmukat, a kisebb állatok elhelyezéséhez azonban más helyet kellett keresniük, és végül Staples a saját házába fogadta be őket.

A zsiráfok és a zebrák maradhattak a saját kifutójukban, mivel az elég nagy volt ahhoz, hogy ne érjék el őket a lángok. A park stábjának sikerült megmentenie mind a 200 állatot.

Az állatkerti stáb több százezer liternyi vizet tartalékolt és helyezett el kisebb tartályokban járműveken, amelyekkel körbejárva oltani tudták a tűzfoltokat. Egész éjjel dolgoztak a mentésen, mint az igazgató hangsúlyozta: hősies erőfeszítéseik nélkül elpusztult volna az állatkert.

Miközben az állatkert megmenekült, maga a település, Mogo súlyos károkat szenvedett, több tucatnyi ház odaveszett a tűzben.

Az elmúlt néhány hónapban Ausztrália-szerte mintegy 5 millió hektárnyi földterület égett le, 16 ember meghalt és több mint ezer ház lett a lángok martaléka.