Ott fedeztek fel cukrokat a kutatók, ahol nem is remélték

A kozmikus cukrok szerepet játszhattak a földi élet kialakulásában.

Három meteorit vizsgálata során egy kutatócsoport ribóz és más cukrok jelenlétét állapította meg, ami alapján arra következtetnek, hogy biológiailag fontos cukrok alakulhatnak ki az űrben is.

A Földön kívüli minták aminosavakat és más biológiai építőköveket is tartalmaznak.

A kutatók elmondása szerint

az ilyen cukrok Földre érkezése hozzájárulhatott a legkorábbi biopolimerek kialakulásához.

A tudósok eredményeikről a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) című szaklapban számoltak be.

A japán Tokuku Egyetem kutatója, Furukava Josihiro által vezetett kutatócsoport három úgynevezett szenes kondrit típusú meteoritot vizsgált, köztük a Murchison meteoritot, amely Ausztráliában landolt.

A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejtben jelen van. Erre bukkantak a meteoritokban más, biológiai szempontból fontos cukrok mellett.

Izotópos elemzések szerint a cukrok a Földön kívülről származnak és nem a Földön szennyeződött be velük a minta.

Laboratóriumban végzett kísérleti szimulációk segítségével meg tudtuk határozni a körülményeket, amelyek mellett cukrok képződhetnek az űrben. A tanulmány szerzői arra jutottak, hogy úgynevezett formózreakcióval jöhetnek létre. A reakció során aldehidekből képződik cukor.

Az ásványi összetétel alapján arra lehet következtetni, hogy a cukrok azon aszteroidák keletkezése előtt, vagy közvetlenül utána alakulhattak ki, amelyekből a meteoritok eredetileg származnak.

Több mint ötven évvel ezelőtt a kutatók biológiai cukrokat, például glükózt és arabinózt találtak szenes kondrit típusú meteoritokban. Eddig azonban nem sikerült bizonyítani Földön kívüli eredetüket.

