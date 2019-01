Beindult a síszezon a Kékestetőn

Az idei síszezonra is történtek fejlesztések.

A szép környezet, a jó levegő és a sok hó miatt is érdemes az ország legmagasabb pontjára látogatni, állítja Lukács Attila, aki az ország távolabbi pontjáról, Püspökladányból érkezett a síszezon első napján a Mátrába, de többen a környékről is „felugrottak” Kékesre, mert már várták a nagy havat. Szabóék Atkárról érkezett és szerintük igazi kincs a környéken élőknek Kékes közelsége – számolt be róla a heol.hu.

A péntek délelőtti kilenc órás nyitást követően szép számmal csatolták fel a síléceket és próbálták ki a pályát, de a dömpinget hétvégére várják. Az Oktató1 elnevezésű pálya már január 5-e óta síelhető, ám ezt kizárólag a Kékesi Síiskola oktatóival lehet igénybe venni, amely szolgáltatás egyébként évek óta igen népszerű a hegyen.

Kékestető Nonprofit Kft. sport-, és szabadidő szervezője azt mondja az előzetes várakozásoknak megfelelően

a tavalyi szezonban nagyjából 12 ezer síelő vendégük volt és a reményeik szerint az idei szezonban is 10-15 ezer síelő látogat el Kékestetőre, amely amellett, hogy síelésre is alkalmas hely, egyben egy turisztikai látványosság is.

– Jelenleg Magyarországon a nagy síterepek így Eplény vagy Mátraszentistván azzal küzdenek, hogy mit csináljanak abban az időszakban amikor nincs havuk. Kékestető viszont azzal küzd, hogy télen a kirándulók, légzőszervi betegek, nézelődők, szánkósok kiszolgálását követően meg tudja nyitni a sípályáját is, amely véleményünk szerint az ország legjobb családi és tanulópálya. Kékestető egy évben 250 ezer látogatót vonz, ebből síszezonban a már említett 10-15 ezer ember a síelő – magyarázta a lapnak Banka Zsolt.

Hozzáteszi, hogy az idei síszezonban is történtek fejlesztések.

– A jegyvásárlás és az ellenőrző kapukon történő átjutás lényegesen gyorsabbá és rugalmasabbá vált a korszerű SKIDATA beléptetési rendszer bevezetésével. Azokat a látogatókat is várják szeretettel, akik nem rendelkeznek saját felszereléssel, hiszen az új síkölcsönző korszerű és folyamatosan ellenőrzött felszereléseket kínál elérhető áron. Az itt dolgozó síoktató szakembereknek és az új oktatási pálya eszközeinek köszönhetően bárki elsajátíthatja a síelés alapjait, illetve tovább fejlesztheti sítudását.

Akik azonban mégsem élnének ezzel a lehetőséggel, azok számára is kínál a hegy szabadidős programokat, mint például a tavaly indított nagy sikerű tematikus túrasorozat, amely télen is folytatódik és három különböző nehézségű és útvonalú túrából áll – emlékeztet a szervező.

