Egy kupica pálinka enyhít a gyomorbajon, ha túlette magát

Amennyiben nem megy a mértékletesség, különböző praktikákkal segíthetünk megterhelt emésztésünkön.

Húsvétkor már reggel óriási lakomával kezdünk, és a nap folyamán csak folytatjuk tovább. A magyar imád enni, valljuk be: már az el­ső nap az emésztést segítő készítményekhez nyúlunk, hogy könnyítsünk magunkon, és már akkor fogjuk a fejünket, hogy te jó ég, mi vár a gyomrunkra az ünnep végére. Elkerülhető a kínzó hasfájás.

Ne csak a sonkát és a tojást együk nagy mennyiségben, hanem a friss zöldségeket, a retket, a hagymát is.

Ha kínáljuk az ételeket, akkor legyen a tálon zöldség is bőven – mondta a Borsnak Abonyi Orsolya dietetikus. A kalács mellé készüljünk teljes kiőrlésű pékáruval is, amit például a húsokhoz tudunk enni. Fontos, hogy reggel ne együk magunkat degeszre, hagyjunk az ebédnek is helyet, így elkerülhetjük a túlevést – magyarázta a Borsnak a szakértő, aki elmondta, ahhoz, hogy ne legyen hasfájás, ésszel kell magunk elé venni a sütistálcát. „Nem kell megsérteni a házigazdát, hogy nem eszünk, de tartsuk be a napi egy-két sütemény limitet” – mondta Abonyi.

A vendégvárás miatt olyan otthonokban is megjelennek a cukros üdítők, ahol általában nem jellemző. A folyadékpótlásra amúgy is jobban kell figyelni ilyenkor, mert hajlamosak vagyunk az evések közben elfelejteni inni, ami szintén nehezítő tényező a gyomornak.

Az ötvenszázalékos (vagy még kevesebb) gyümölcslevek helyett inkább a százszázalékosokat vegyük, mivel előbbiekben sokkal több a hozzáadott cukor, míg utóbbiban több a természetes anyag.

Ha túl édesnek érezzük ezt az üdítőt vagy diétázunk, akkor fele-fele arányban ásványvízzel hígítsuk – adta a tippet a dietetikus. „Figyeljünk arra, hogy félóránként legalább egy fél pohár vizet igyunk meg, így elkerülhetjük a dehidratáltságot és az emésztésünk is gyorsabb lesz.”

Már most betárazhatunk a legjobb házi pálinkákból, mert a hangulatfokozás mellett igen hasznos is.

Ebéd után egy kupica pálinka sokat segít, hogy könnyebben megemésszük a nehezebb fogásokat is,

de a mértékletességre felhívnám a figyelmet – nevette el magát a dietetikus, aki vélhetően arra gondolt, hogy a gyakori pohár­emelgetéstől nem lesz gyorsabb az emésztésünk.

Mindenkinek más enyhíti legjobban a gyomorbántalmait.

Az alkoholmentes módszerek közül hatásos lehet az emésztést segítő tabletta és a gyógytea,

de a szakértő szerint valaki egy pohár kólától érzi jobban magát.

A kömény serkenti a gyomornedvtermelést, enyhíti a görcsöket és megszünteti a puffadást. A mentatea is jó lehet, ha nem tudja feldolgozni a gyomrunk a sok ételt. Ha biztosra akarunk menni, igyunk egy kis kamillateát, ez mindenféle gyomor- és emésztési bántalmakra nagyon jó megoldás.

