Hobbik, amiktől boldogabbak leszünk

A gyöngyfűzés is tökéletesen képes kikapcsolni a fáradt agyat.

Vannak olyan elfoglaltságok, amelyekkel nemcsak az idő telik, hanem a belső feszültség is csökken – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Lássuk, melyek ezek! Szakértők szerint azok a hobbik, amelyek során a kezét, a hangját vagy a fejét kell használnia, sokat segítenek a hangulat fokozásában, a közérzet javításában.

Ékszerkészítés

A saját kezűleg történő alkotás boldoggá teszi a felnőtteket is. A különböző technikákat elsajátíthatja könyvekből, az internet segítségével, tanfolyamokon, de akár egy ügyes kezű ismerőstől is megtanulhatja a fortélyokat. A gyöngyfűzés és hasonló elfoglaltságok nemcsak a stressz levezetésében segítenek majd, hanem az önbizalmát is növeli, ha sikerül elkészítenie egy-egy tetszetős darabot.

Sütés

A házi desszertek mindig sokkal kelendőbbek vendégségben, mint a bolti édességek. Az elismerő szavak pedig szinte sosem maradnak el ilyenkor! Lepje hát meg a kollégáit, a családját saját készítésű muffinnal, sütivel, tortával. Meglátja nemcsak az ő kedvük lesz jobb, hanem az ön hangulata is!

Festés

Emlékszik még rá, hogy amikor gyerekként kapott egy kifestőt, órákon át milyen jól szórakozott? Sőt, még napokkal később is kellemes melegség öntötte el, amikor a szülei, nagyszülei dicsérték munkáját? Tanulmányok szerint a festés, színezés felnőttként is hatásos: ellazít, oldja a stresszt, segítségével az ember kicsatol a napi problémákból. Ma már számtalan felnőtteknek készült kifestő kapható, próbálja ki valamelyiket!

Újrahasznosítás

Mindig rossz érzéssel tölti el az embert, ha valamitől meg kell válnia. Ezt elkerülendő ahelyett, hogy kidobná a régi kedvelt tárgyait, inkább alakítsa át saját maga vagy valamelyik családtagja, ismerőse, esetleg egy rászoruló számára. A régi tálból varázsoljon például csodás lámpabúrát, a nagypapától örökölt bőröndből polcot, az evőeszközből pedig fogast. Számtalan ötletet talál az interneten, de bátran támaszkodhat a saját fantáziájára is!

Borítókép: illusztráció